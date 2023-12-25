مقتل مسؤول عسكري إيراني بقصف إسرائيلي لمحيط دمشق

مقتل مسؤول عسكري إيراني بقصف إسرائيلي لمحيط دمشق
التاريخ
12/25/2023 2:23:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول (بترا)- أفادت وكالة ارنا الايرانية الرسمية، بـ"مقتل أحد كبار مستشاري فيلق القدس لدى وحدة إسناد محور المقاومة في سوريا، وذلك إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منطقة الزينية بدمشق اليوم الاثنين".
وأوضحت ارنا أن القتيل "العميد رضي موسوي، كان من المستشارين القدامى لدى الحرس الثوري".
--(بترا)
رصد/ي أ /م د/ح أ
25/12/2023 20:50:51
MENAFN25122023000117011021ID1107655722
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