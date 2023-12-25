مقتل مسؤول عسكري إيراني بقصف إسرائيلي لمحيط دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا)- أفادت وكالة ارنا الايرانية الرسمية، بـ"مقتل أحد كبار مستشاري فيلق القدس لدى وحدة إسناد محور المقاومة في سوريا، وذلك إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منطقة الزينية بدمشق اليوم الاثنين".

وأوضحت ارنا أن القتيل "العميد رضي موسوي، كان من المستشارين القدامى لدى الحرس الثوري".

--(بترا)

رصد/ي أ /م د/ح أ

25/12/2023 20:50:51