خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة

خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة
التاريخ
12/25/2023 2:23:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف اسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف اسرائيلي استهدف مواطنين أثناء دفنهم شهداء من مجزرة آل النواصرة في المغازي وسط قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
25/12/2023 20:42:42
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