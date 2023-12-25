خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة

غزة 25 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف اسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف اسرائيلي استهدف مواطنين أثناء دفنهم شهداء من مجزرة آل النواصرة في المغازي وسط قطاع غزة. --(بترا) أ ش/م د/ح أ 25/12/2023 20:42:42

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