منظمات حقوق إنسان فلسطينية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول(بترا)- أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، بأشد العبارات استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة، بما في ذلك تدمير المزيد من المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، بالتزامن مع إصدار المزيد من أوامر التهجير التي تضع عشرات الآلاف في وضع صعب للغاية بحثًا عن مأوى دون جدوى.

وأكدت مؤسسات حقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت مع دخول الهجوم العسكري الإسرائيلي يومه الـ 80، مستويات كارثية غير مسبوقة، ولا يمكن التعبير عنها، في وقت لا تتوقف فيه الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على كل أرجاء القطاع، مع استمرار توارد الأنباء عن عملية قتل عمدية دون أي مبرر ضد مدنيين في مناطق تشهد هجمات برية لقوات الاحتلال، في وقت يكافح فيه قرابة 2 مليون نازح من أجل البقاء للحياة وسط واقع يفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة.

واشارت إلى المعلومات التي تتوارد إلى طواقمها عن انتهاكات مروعة تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تتوغل فيها خاصة في مدينة غزة وشمال غزة، بما في ذلك مداهمة مدارس متخذة كمراكز إيواء والتنكيل بالنازحين فيها، واعتقال الشبان والرجال منهم، واقتيادهم بعد إجبارهم على التعري لأماكن مجهولة حيث يجرى إخفاؤهم قسريا كما حدث مع المئات من قبل.

كما تستمر قوات الاحتلال في إطلاق النار العمدي دون أي مبرر تجاه العديد من الأشخاص وقتلهم أمام أفراد من أسرهم، وتردنا العديد من الوقائع التي نواصل العمل على توثيقها مع صعوبات ذلك نتيجة عدم قدرة طواقمنا الوصول لهذه المناطق بسبب التواجد العسكري الإسرائيلي، بالتزامن مع انقطاع شبه كلي للاتصالات والإنترنت.

وأشارت إلى أنه في تطورٍ جديدٍ، من شأنه زيادة معاناة عشرات الآلاف، ألقت طائرات الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، منشورات على مخيم خانيونس، تحمل أوامر تهجير جديدة لسكان بلوك 112 في مخيم خانيونس وبلوك 64 في منطقة بطن المسين، وهذه المناطق خاصة منطقة المخيم، تضم عشرات آلاف السكان، منهم عشرات آلاف النازحين من مناطق أخرى من خانيونس وغزة وشمالها، بما في ذلك أعداد كبيرة منهم موجودين في مدارس للأونروا، إضافة إلى منازل.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

25/12/2023 20:41:57