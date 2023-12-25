2473 طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2463طناً، منها 1655طن خضار، و593طن فواكه، و 224طناً من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشاً، والبصل الناشف بين 25و45قرشاً، والبطاطا بين 20و 40قرشاً، والبندورة بين 12و 25قرشاً، والجزر بين 40و 50قرشاً، والخيار بين 50و 80قرشاً، والزهرة بين 15و 30قرشاً، والليمون بين 35و 50قرشاً، والموز البلدي بين 50و 85قرشاً.
--(بترا)
رح/م د/ح أ
25/12/2023 19:28:18
MENAFN25122023000117011021ID1107655719
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