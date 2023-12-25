2473 طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2463طناً، منها 1655طن خضار، و593طن فواكه، و 224طناً من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشاً، والبصل الناشف بين 25و45قرشاً، والبطاطا بين 20و 40قرشاً، والبندورة بين 12و 25قرشاً، والجزر بين 40و 50قرشاً، والخيار بين 50و 80قرشاً، والزهرة بين 15و 30قرشاً، والليمون بين 35و 50قرشاً، والموز البلدي بين 50و 85قرشاً.

--(بترا)

رح/م د/ح أ

25/12/2023 19:28:18