حرب غزة تلقي بظلالها على رسالة بابا الفاتيكان في عيد الميلاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول (بترا)- قال البابا فرنسيس، في بداية احتفالات عيد الميلاد في الفاتيكان إن الحرب ترفض رسالة ميلاد المسيح،".
وأشار البابا: "الليلة، قلوبنا في بيت لحم، حيث أمير السلام يرفض مرة أخرى منطق الحرب العقيم، وتلاحم الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من إيجاد مكان له في العالم".
جاء ذلك خلال قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية اليوم الاثنين.
وشدد البابا، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، على أن "ميلاد المسيح قدّم تناقضًا صارخًا مع قوة العالم والرغبة في القوة والشهرة والمجد".
وقال البابا إن الله يتسم بـ"القرب والرحمة والحنان".
وحضر احتفال البابا بقداس منتصف الليل ما يقدر بنحو 6500 داخل كاتدرائية القديس بطرس إلى جانب الكرادلة والأساقفة والكهنة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/م د
25/12/2023 19:10:58
MENAFN25122023000117011021ID1107655718
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