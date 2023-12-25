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حرب غزة تلقي بظلالها على رسالة بابا الفاتيكان في عيد الميلاد

12/25/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا)- قال البابا فرنسيس، في بداية احتفالات عيد الميلاد في الفاتيكان إن الحرب ترفض رسالة ميلاد المسيح،".
وأشار البابا: "الليلة، قلوبنا في بيت لحم، حيث أمير السلام يرفض مرة أخرى منطق الحرب العقيم، وتلاحم الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من إيجاد مكان له في العالم".
جاء ذلك خلال قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية اليوم الاثنين.
وشدد البابا، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، على أن "ميلاد المسيح قدّم تناقضًا صارخًا مع قوة العالم والرغبة في القوة والشهرة والمجد".
وقال البابا إن الله يتسم بـ"القرب والرحمة والحنان".
وحضر احتفال البابا بقداس منتصف الليل ما يقدر بنحو 6500 داخل كاتدرائية القديس بطرس إلى جانب الكرادلة والأساقفة والكهنة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/م د
25/12/2023 19:10:58

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