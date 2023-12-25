الكرك: ورشة بعنوان تصميم المواقع الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 25 كانون الأول(بترا)- نظم نادي إبداع الكرك اليوم وبدعم من (تكسب المرأة)، ورشة بعنوان "مدخل لتصميم المواقع الإلكترونية"، بهدف، إكساب الطلاب مهارات تصميم مواقع الويب واكتشاف العناصر الأساسية في عالم الإنترنت.
وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان، إن تصميم المواقع الإلكترونية أصبح أمرًا حيويًا في عصرنا الحديث، حيث يلعب الإنترنت دورًا محوريًا بالتفاعل الاجتماعي والأعمال التجارية، وإن فهم مدخلات تصميم المواقع الإلكترونية يعد خطوة أساسية نحو الاندماج في هذا العالم الرقمي المتقدم.
وأضاف أنه تم خلال الورشة، استعراض الأساسيات الضرورية لتصميم مواقع الويب، وأنه بفضل هذه الورشة اكتسب المشاركون إلمامًا عميقًا بالأدوات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، مما يمكنهم من تحسين تجربة المستخدم والمساهمة الفعّالة في بناء الواجهة الرقمية للعالم الحديث.
--(بترا)
ع ج/م د/ح أ
25/12/2023 19:04:27
MENAFN25122023000117011021ID1107655717
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