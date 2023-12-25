الكرك: ورشة بعنوان تصميم المواقع الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 25 كانون الأول(بترا)- نظم نادي إبداع الكرك اليوم وبدعم من (تكسب المرأة)، ورشة بعنوان "مدخل لتصميم المواقع الإلكترونية"، بهدف، إكساب الطلاب مهارات تصميم مواقع الويب واكتشاف العناصر الأساسية في عالم الإنترنت.

وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان، إن تصميم المواقع الإلكترونية أصبح أمرًا حيويًا في عصرنا الحديث، حيث يلعب الإنترنت دورًا محوريًا بالتفاعل الاجتماعي والأعمال التجارية، وإن فهم مدخلات تصميم المواقع الإلكترونية يعد خطوة أساسية نحو الاندماج في هذا العالم الرقمي المتقدم.

وأضاف أنه تم خلال الورشة، استعراض الأساسيات الضرورية لتصميم مواقع الويب، وأنه بفضل هذه الورشة اكتسب المشاركون إلمامًا عميقًا بالأدوات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، مما يمكنهم من تحسين تجربة المستخدم والمساهمة الفعّالة في بناء الواجهة الرقمية للعالم الحديث.

--(بترا)

ع ج/م د/ح أ

25/12/2023 19:04:27

