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حماس تدعو محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة جرائم الاحتلال

12/25/2023 2:23:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 كانون الأول(بترا)- دعت حركة "حماس" المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب".
وقالت الحركة في تصريح صحفي لها، اليوم الاثنين، " إن عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، ليضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب".
ودعت الحركة المحكمة إلى "تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين، وذلك لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب".
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
25/12/2023 18:53:04

MENAFN25122023000117011021ID1107655716

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