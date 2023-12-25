وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 كانون الأول(بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحث خلاله الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً.

كما بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.

وأكد الصفدي وعبداللهيان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.

وثمن وزير الخارجية الإيراني دور المملكة الرئيس والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ونقل تحيات فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك إلى فخامة الرئيس الإيراني وأكد حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وأكد الصفدي أن المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية تهديداً لأمن الأردن الوطني وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

25/12/2023 18:56:45