الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 25 كانون الاول (بترا)- رحبت جامعة الدول العربية باتفاق الأطراف اليمنية على الالتزام بعدد من التدابير تشمل وقف إطلاق النار.

وعدّ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن تلك الخطوة وتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، فضلًا عن العمل على استئناف عملية سياسية جامعة "خطوة ايجابية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط يرى أن اتفاق الأطراف اليمنية يعد فرصة جديدة في طريق الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني ويبعث الأمل بتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، والوصول إلى ظروف مساعدة لإطلاق حوار سياسي يمني- يمني، يؤدي إلى سلام دائم.

وأكد رشدي أن الأولوية هي مواجهة الأزمات الإنسانية، وضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد، وعدم تشكيله تهديدات على الجيران داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة من أجل إنجاح الاتفاق وتجاوز التحديات الخطيرة التي تهدد اليمن وكل المنطقة.

وأشاد أبو الغيط بالجهود المبذولة من جانب المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة بدعم ومواكبة الأطراف اليمنية للوصول إلى هذه النتائج بأمل أن تتأسس عليها تسوية شاملة للأزمة اليمنية المستمرة منذ عقد.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

25/12/2023 18:29:54