دخول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 25 كانون الاول (بترا)- دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري/، اليوم الاثنين، 70 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر ومختلف الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
وقال مصدر مصري مسؤول، في تصريح صحفي، إن ميناء رفح البري استقبل 70 شاحنة 6 شاحنات وقود ( سولار وغاز)، عبرت عن طريق الميناء وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
على صعيد آخر، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات جديدة تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، إن الطائرة قادمة من الدوحة وتحمل على متنها 15 طنًا من المواد الغذائية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
25/12/2023 18:22:38
MENAFN25122023000117011021ID1107655713
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