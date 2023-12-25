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دخول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

12/25/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 25 كانون الاول (بترا)- دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري/، اليوم الاثنين، 70 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر ومختلف الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
وقال مصدر مصري مسؤول، في تصريح صحفي، إن ميناء رفح البري استقبل 70 شاحنة 6 شاحنات وقود ( سولار وغاز)، عبرت عن طريق الميناء وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
على صعيد آخر، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات جديدة تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، إن الطائرة قادمة من الدوحة وتحمل على متنها 15 طنًا من المواد الغذائية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
25/12/2023 18:22:38

MENAFN25122023000117011021ID1107655713

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