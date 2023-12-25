صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفًا و674 شهيدًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الأول (بترا)- أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 20 ألفًا و674 شهيدًا و54536 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال 24 ساعة.
وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانها باشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.
ولفت القدرة الى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير مستشفيات شمال غزة، ليترك 800 ألف نسمة بلا خدمات صحية، فيما الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضّع يتعرضون للموت المحقق.
وذكر أن نسبة الانشغال السريري في مستشفيات الجنوب بلغت 350% ومئات الجرحى يفترشون الارض في الأقسام وغرف العمليات، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها.
وأوضح أن 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية، ونحو 180 سيدة تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، مؤكدًا أن 70% من مرضى الفشل الكلوى يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة في شمال غزة.
وقال القدرة الواقع الذي يعيشه الجرحى كارثي ولا يطاق ونلاحظ مضاعفات متسارعة في حالاتهم الصحية والتهابات شديدة للجروح والحروق يصعب شفاؤها ونفقد حياة أعداد كبيرة من الجرحى نتيجة عدم توفر العلاج في مستشفيات غزة.
وأضاف أن الآلية المتبعة لخروج الجرحى للعلاج بالخارج غير مجدية وتساهم في قتل المئات منهم ونطالب بتوفير الية جديدة تضمن خروج 5000 الاف كأولوية وبشكل عاجل لانقاذ حياتهم.
وطالب الأطراف كافة، باتخاذ إجراءات فاعلة تضمن مراقبة تدفق المساعدات الطبية والوقود إلى كل مستشفيات قطاع غزة دون قيود إسرائيلية قاتلة للجرحى والمرضى.
كما دعا الدول والمؤسسات الصحية حول العالم بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية متخصصة والوصول إلى غزة لإنقاذ الجرحى والمرضى.
--(بترا)
ا ش/م د/ح أ
25/12/2023 18:15:01
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