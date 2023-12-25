صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفًا و674 شهيدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول (بترا)- أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 20 ألفًا و674 شهيدًا و54536 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال 24 ساعة.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانها باشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.

ولفت القدرة الى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير مستشفيات شمال غزة، ليترك 800 ألف نسمة بلا خدمات صحية، فيما الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضّع يتعرضون للموت المحقق.

وذكر أن نسبة الانشغال السريري في مستشفيات الجنوب بلغت 350% ومئات الجرحى يفترشون الارض في الأقسام وغرف العمليات، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها.

وأوضح أن 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية، ونحو 180 سيدة تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، مؤكدًا أن 70% من مرضى الفشل الكلوى يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة في شمال غزة.

وقال القدرة الواقع الذي يعيشه الجرحى كارثي ولا يطاق ونلاحظ مضاعفات متسارعة في حالاتهم الصحية والتهابات شديدة للجروح والحروق يصعب شفاؤها ونفقد حياة أعداد كبيرة من الجرحى نتيجة عدم توفر العلاج في مستشفيات غزة.

وأضاف أن الآلية المتبعة لخروج الجرحى للعلاج بالخارج غير مجدية وتساهم في قتل المئات منهم ونطالب بتوفير الية جديدة تضمن خروج 5000 الاف كأولوية وبشكل عاجل لانقاذ حياتهم.

وطالب الأطراف كافة، باتخاذ إجراءات فاعلة تضمن مراقبة تدفق المساعدات الطبية والوقود إلى كل مستشفيات قطاع غزة دون قيود إسرائيلية قاتلة للجرحى والمرضى.

كما دعا الدول والمؤسسات الصحية حول العالم بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية متخصصة والوصول إلى غزة لإنقاذ الجرحى والمرضى.

--(بترا)

ا ش/م د/ح أ

25/12/2023 18:15:01