الخارجية ترحب بإعلان توصل الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 كانون الأول (بترا )- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمل المملكة بإنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار، مشدداً على أن الأردن يدعم كل جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين المستهدفة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن الشقيق.

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

25/12/2023 18:06:41