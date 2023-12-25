الخارجية ترحب بإعلان توصل الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم السلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 كانون الأول (بترا )- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أمل المملكة بإنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار، مشدداً على أن الأردن يدعم كل جهود إنهاء الأزمة اليمنية.
وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين المستهدفة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن الشقيق.
--(بترا)
ص خ/م د/ح أ
25/12/2023 18:06:41
MENAFN25122023000117011021ID1107655710
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