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لقاء لوزيري السياحة والاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام غدا

12/25/2023 2:23:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول(بترا)- يعقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ/م د/ح أ
25/12/2023 17:15:23

MENAFN25122023000117011021ID1107655709

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