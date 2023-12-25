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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غدًا

12/25/2023 2:23:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 25 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الثلاثاء ، لغايات الصيانة للشبكة.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 6:30 صباحاً، لغاية 9 صباحاً ، سيشمل مناطق : النقع وعنيزة وغور الصافي والجبل.
--(بترا)
أ غ/م د/ح أ
25/12/2023 16:56:08

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