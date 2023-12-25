رئيس مجلس الأعيان يعرب عن تمنياته بأن يعم الأمن والسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 كانون الأول(بترا)- أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول راس السنة الميلادية، عن تمنياته في أن يعم الأمن والسلام على الجميع، وأن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

كما عبر عن خالص أمنياته بأن تنعم الأسرة الأردنية الواحدة، وجميع الأخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين، بالمحبة والأمن والسلام.

وقال الفايز، في بيان، إنه وفي الوقت الذي يغيب فيه الفرح بهذه الاعياد، ويغيب الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، وخاصة في فلسطين المحتلة، بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم على الأهل والأشقاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلا أننا على ثقة بأن هذا العدوان الجبان سينتهى، وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال.

وأشار الفايز إلى إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نعيش كأسرة واحدة ويجمعنا المصير الواحد، ونفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية رغم كل ما يجري من حولنا، ونمضي بعزم قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الغد الأفضل بخطى واثقة، لمواصلة مسيرة البناء وجباهنا شامخة عالية.

وأكد الفايز، أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى الأقرب إلى فلسطين يدعم ويساند شعبها من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن الأردن سيستمر بدوره التاريخي بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها ورعايتها واعمارها ومنع تهويدها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

--(بترا)

م ش/م ق/ح أ

25/12/2023 17:03:15