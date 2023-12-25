رئيس مجلس الأعيان يعرب عن تمنياته بأن يعم الأمن والسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 كانون الأول(بترا)- أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول راس السنة الميلادية، عن تمنياته في أن يعم الأمن والسلام على الجميع، وأن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
كما عبر عن خالص أمنياته بأن تنعم الأسرة الأردنية الواحدة، وجميع الأخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين، بالمحبة والأمن والسلام.
وقال الفايز، في بيان، إنه وفي الوقت الذي يغيب فيه الفرح بهذه الاعياد، ويغيب الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، وخاصة في فلسطين المحتلة، بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم على الأهل والأشقاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلا أننا على ثقة بأن هذا العدوان الجبان سينتهى، وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال.
وأشار الفايز إلى إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نعيش كأسرة واحدة ويجمعنا المصير الواحد، ونفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية رغم كل ما يجري من حولنا، ونمضي بعزم قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الغد الأفضل بخطى واثقة، لمواصلة مسيرة البناء وجباهنا شامخة عالية.
وأكد الفايز، أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى الأقرب إلى فلسطين يدعم ويساند شعبها من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن الأردن سيستمر بدوره التاريخي بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها ورعايتها واعمارها ومنع تهويدها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
--(بترا)
م ش/م ق/ح أ
25/12/2023 17:03:15
MENAFN25122023000117011021ID1107655707
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