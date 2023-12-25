فعاليات عجلونية: دعوات للسلام في فلسطين والعالم وتاكيد على الجهود الملكية تجاه غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 كانون الأول (بترا)– علي فريحات- أكد ممثلو فعاليات رسمية وأبناء الطوائف المسيحية في محافظة عجلون على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يدخر جهداً لدعم ومساندة الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين .
وأشار عدد من رؤساء الكنائس وأبناء الطوائف المسيحية في المحافظة إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ألقت بظلالها على أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأردن، حيث غابت شجرة الميلاد المزينة عن الكنائس والشوارع وخيم الصمت وحضرت غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني وإبادة.
وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، إن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتوان عن دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية وايعازه المستمر لتقديم المساعدات الطبية والعينية وبالامس كانت التوجيهات الملكية بتنفيذ انزال جوي اغاثي لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس .
وقدم الشريف التهاني والتبريكات للاخوة والاخوات المسيحيين بعيد الميلاد، داعيا الله أن يعم السلام والمحبة، وأن ينتهى هذا العدوان وتزول المحن و الشرور عن الامة جمعاء .
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن الأردن هو الأقرب لفلسطين وسيبقى السند الحقيقي والداعم للغزيين الذين يتعرضون إلى أبشع عدوان في التاريخ، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة وموقف الاخوة المسيحيين في الاردن وقرارهم لالغاء الاحتفالات بالميلاد المجيد تضامنا مع غزة وفلسطين وهذا ديدن الاردنيين جميعا في الشدة و المحن، داعياً أن يديم الطمأنينة على الشعب الأردني وأن يحل السلام على فلسطين وأن تبقى عنوانا للحياة والشموخ متمنيا للأخوة المسيحيين عيد ميلاد مجيد .
وقال راعي كنيسة اللاتين الكاهن صقر حجازين، إن المظاهر الاحتفالية هذا العام شابها النقص احتراما لأرواح الضحايا في قطاع غزة وعموم المناطق في فلسطين داعيا ان يعم السلام والاستقرار في المنطقة وان يحل العيد القادم وقد تحرر العباد والبلاد من ظلم الظالمين وظلم الاحتلال .
وأشار الدكتور داوود بدر من كنيسة دي بوريس انه لا يمكن الاحتفال ولنا اخوة في غزة وفلسطين يتم ابادتهم وقتلهم وتشريدهم مستذكرا جوهر الميلاد وتعاليمه السماوية التي تدعو للمحبة والسلام والشعور مع الآخرين ومساعدة المحتاج.
وقالت ريم الربضي ان احتفالنا هذا العام بعيد الميلاد المجيد مختلف وطغى عليه الصمت حزنا على ما يتعرض له الاطفال والنساء والمدنيين من مجازر في غزة وفلسطين مبينه اننا مع موقف الادرنيين بقيادة جلالة الملك ودعمهم ومساندتهم للاهل في غزة .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
25/12/2023 15:45:49
MENAFN25122023000117011021ID1107655706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.