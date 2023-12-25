Tuesday, 26 December 2023 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فعاليات عجلونية: دعوات للسلام في فلسطين والعالم وتاكيد على الجهود الملكية تجاه غزة

12/25/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 25 كانون الأول (بترا)– علي فريحات- أكد ممثلو فعاليات رسمية وأبناء الطوائف المسيحية في محافظة عجلون على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يدخر جهداً لدعم ومساندة الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين .
وأشار عدد من رؤساء الكنائس وأبناء الطوائف المسيحية في المحافظة إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ألقت بظلالها على أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأردن، حيث غابت شجرة الميلاد المزينة عن الكنائس والشوارع وخيم الصمت وحضرت غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني وإبادة.
وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، إن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتوان عن دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية وايعازه المستمر لتقديم المساعدات الطبية والعينية وبالامس كانت التوجيهات الملكية بتنفيذ انزال جوي اغاثي لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس .
وقدم الشريف التهاني والتبريكات للاخوة والاخوات المسيحيين بعيد الميلاد، داعيا الله أن يعم السلام والمحبة، وأن ينتهى هذا العدوان وتزول المحن و الشرور عن الامة جمعاء .
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن الأردن هو الأقرب لفلسطين وسيبقى السند الحقيقي والداعم للغزيين الذين يتعرضون إلى أبشع عدوان في التاريخ، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة وموقف الاخوة المسيحيين في الاردن وقرارهم لالغاء الاحتفالات بالميلاد المجيد تضامنا مع غزة وفلسطين وهذا ديدن الاردنيين جميعا في الشدة و المحن، داعياً أن يديم الطمأنينة على الشعب الأردني وأن يحل السلام على فلسطين وأن تبقى عنوانا للحياة والشموخ متمنيا للأخوة المسيحيين عيد ميلاد مجيد .
وقال راعي كنيسة اللاتين الكاهن صقر حجازين، إن المظاهر الاحتفالية هذا العام شابها النقص احتراما لأرواح الضحايا في قطاع غزة وعموم المناطق في فلسطين داعيا ان يعم السلام والاستقرار في المنطقة وان يحل العيد القادم وقد تحرر العباد والبلاد من ظلم الظالمين وظلم الاحتلال .
وأشار الدكتور داوود بدر من كنيسة دي بوريس انه لا يمكن الاحتفال ولنا اخوة في غزة وفلسطين يتم ابادتهم وقتلهم وتشريدهم مستذكرا جوهر الميلاد وتعاليمه السماوية التي تدعو للمحبة والسلام والشعور مع الآخرين ومساعدة المحتاج.
وقالت ريم الربضي ان احتفالنا هذا العام بعيد الميلاد المجيد مختلف وطغى عليه الصمت حزنا على ما يتعرض له الاطفال والنساء والمدنيين من مجازر في غزة وفلسطين مبينه اننا مع موقف الادرنيين بقيادة جلالة الملك ودعمهم ومساندتهم للاهل في غزة .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
25/12/2023 15:45:49

MENAFN25122023000117011021ID1107655706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث