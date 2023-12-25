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هيئة ادارية جديدة لمنتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون

12/25/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 25 كانون الأول (بترا)- انتخب منتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون هيئته الادارية الجديد بعد اعتماده رسمياً في وزارة الثقافة .
وتشكلت الهيئة الادارية من يوسف نهار العرود رئيساً وشاكر السلوط نائباً للرئيس ونزيه نجادات أميناً للسر وعلي السحاحلة أميناً للصندوق وعضوية كل من شريف الصغيرين وإيهاب نجادات وخالد العرود ومجاهد منادحة وحمزه خرفان وجاسر المحاشي وجمال الجواهرة ويحيى نجادات وحمزه العرود واللجنة الإعلامية محمود السحاحلة و يسرى أبو عنيز .
وقال رئيس المنتدى يوسف العرود، إن الهدف من تأسيس المنتدى رفع المستوى الثقافي والعلمي لأفراد المجتمع ودراسة وتحليل للقضايا والظواهر الإجتماعية وطرح التوصيات وتعزيز الروابط الثقافية بين المجتمعات والتشاركية مع الجهات الرسمية من داخل الأردن والدول العربية الشقيقة.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
25/12/2023 14:34:05

MENAFN25122023000117011021ID1107655705

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