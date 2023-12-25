هيئة ادارية جديدة لمنتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 كانون الأول (بترا)- انتخب منتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون هيئته الادارية الجديد بعد اعتماده رسمياً في وزارة الثقافة .
وتشكلت الهيئة الادارية من يوسف نهار العرود رئيساً وشاكر السلوط نائباً للرئيس ونزيه نجادات أميناً للسر وعلي السحاحلة أميناً للصندوق وعضوية كل من شريف الصغيرين وإيهاب نجادات وخالد العرود ومجاهد منادحة وحمزه خرفان وجاسر المحاشي وجمال الجواهرة ويحيى نجادات وحمزه العرود واللجنة الإعلامية محمود السحاحلة و يسرى أبو عنيز .
وقال رئيس المنتدى يوسف العرود، إن الهدف من تأسيس المنتدى رفع المستوى الثقافي والعلمي لأفراد المجتمع ودراسة وتحليل للقضايا والظواهر الإجتماعية وطرح التوصيات وتعزيز الروابط الثقافية بين المجتمعات والتشاركية مع الجهات الرسمية من داخل الأردن والدول العربية الشقيقة.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
25/12/2023 14:34:05
MENAFN25122023000117011021ID1107655705
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