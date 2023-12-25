الاحتلال يحاول وأد الحقيقة ويواصل استهداف الصحفيين ومؤسساتهم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول (بترا)- قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي عدو الصحافة الأبرز خلال عام 2023 بإعدامه 103 صحفيين خلال 80 يوماً من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال لا يزال يتمادى في استهدافه المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حمايتهم في مناطق الصراع.

وبلغ عدد الصحفيين الذين قضوا شهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي 103 صحفيين ، وهو ما يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا برصاص وصواريخ الاحتلال منذ عام 2000 وحتى تاريخ اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة بشهر آيار 2022 والبالغ عددهم 50 صحفيا.

واشار البيان إلى أن قوات الاحتلال دمرت مقار العديد من وسائل الإعلام خلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، ومنها مقر وكالة الرأي الإخبارية، ووكالة الصحافة الفلسطينية صفا وغيرها من المؤسسات الإعلامية في برج شوا وحصري بغزة، وسبق ذلك تدمير برج فلسطين وبرج وطن اللذين يضمان العديد من المؤسسات الإعلامية.

ونوه البيان إلى اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداَ من الصحفيين شمال غزة واعتقال آخرين في الضفة الغربية، وذلك في محاولة يائسة لكتم الصوت الفلسطيني وحجب الصورة الفلسطينية والحيلولة دون وصول الرواية الوطنية الفاضحة لجرائم ووحشبة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صعيد متصل، تتفاقم اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث القصف العنيف وتداعيات وقف امدادات الغذاء والدواء والماء والكهرباء ونزوح تسعين بالمئة من السكان في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد واكتظاظ مراكز الايواء .

ويبقى الأشخاص من ذوي الاعاقة الفئة الأكثر هشاشة وبخاصة في الكوارث وقدرتهم على التعامل معها، حيث تشير تقارير وزارة الصحة في غزة، إلى ان هناك اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى من ذوي الإعاقة وهناك آلاف من الجرحى اصيبوا بإعاقات دائمة، حيث بترت اطرافهم وهم بحاجة لرعاية خاصة وادوات مساعدة لتعينهم في ظل واقع صعب.

وتشير المنظمات العاملة في محال الاعاقة الى نفاذ الادوات المساعدة والكثير من المواد المطلوبة للاشخاص ذوي الاعاقة كالفرشات الطبية وحفاضات كبار السن وبعض الادوية والمستلزمات.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

25/12/2023 14:32:55