حكومة الاحتلال تحول 20 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 25 كانون الأول(بترا) - وافقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس الأحد، على اقتراح وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" الاستيطاني بتسلئيل سموتريش بتحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لصالح تعزيز التدابير الأمنية للبؤر الاستيطانية غير القانونية (وفق القانون الإسرائيلي والتي أقامها المستوطنون دون موافقة حكومة الاحتلال) في الضفة الغربية المحتلة، والمعروفة باسم "المستوطنات الفتية".

وكشفت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، أنه بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على تقديم مبلغ 15 مليون شيكل (4 مليون دولار) لوزارة الاستيطان بقيادة الوزيرة أوريت ستروك من حزب سموتريش لصالح "دعم صمود" سكان المستوطنات في الشمال على الحدود مع لبنان والجنوب مع غزة والضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن سموتريش طلب تحويل مبلغ 180 مليون شيكل (48,6 مليون دولار) لتعزيز التدابير الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية المحتلة، ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات إحدى القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

--(بترا)

م . ف/ح أ

25/12/2023 14:25:18