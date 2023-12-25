الأرثوذكسي يظفر بلقب دوري كرة الطاولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول(بترا) - توج فريق الأرثوذكسي بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة لفئة الرجال فيما أحرز فريق حمادة لقب السيدات في ختام المسابقة والتي جرت مساء امس الأحد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وأحرز فريق الأرثوذكسي لقب الرجال بعد أن تصدر الترتيب العام برصيد 22 نقطة، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما جاء فريق الوحدات بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة، تلاه فريق مؤتة بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة.
وحل فريق حمادة بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبذات الرصيد جاء فريق معدي بالمركز السادس، تبعه أيضاً بذات الرصيد فريق معان بالمركز السابع، ثم جاء فريق جرش بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا شباب الطالبية والقلعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وفي منافسات دوري أندية السيدات، تمكن فريق حمادة من الظفر باللقب، عقب فوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة 3-0، ليعتلي حمادة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق أبو نصير برصيد 7 نقاط، وجاء بالمركز الخامس فريق البتراء برصيد 5 نقاط، وبالمركز السادس فريق سمر برصيد 5 نقاط.
--(بترا)
خ خ/ح أ
25/12/2023 13:53:54
MENAFN25122023000117011021ID1107655701
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