الأرثوذكسي يظفر بلقب دوري كرة الطاولة

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عمان 25 كانون الأول(بترا) - توج فريق الأرثوذكسي بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة لفئة الرجال فيما أحرز فريق حمادة لقب السيدات في ختام المسابقة والتي جرت مساء امس الأحد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وأحرز فريق الأرثوذكسي لقب الرجال بعد أن تصدر الترتيب العام برصيد 22 نقطة، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما جاء فريق الوحدات بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة، تلاه فريق مؤتة بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وحل فريق حمادة بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبذات الرصيد جاء فريق معدي بالمركز السادس، تبعه أيضاً بذات الرصيد فريق معان بالمركز السابع، ثم جاء فريق جرش بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا شباب الطالبية والقلعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.

وفي منافسات دوري أندية السيدات، تمكن فريق حمادة من الظفر باللقب، عقب فوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة 3-0، ليعتلي حمادة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء بعده بالمركز الرابع فريق أبو نصير برصيد 7 نقاط، وجاء بالمركز الخامس فريق البتراء برصيد 5 نقاط، وبالمركز السادس فريق سمر برصيد 5 نقاط.

--(بترا)

خ خ/ح أ

25/12/2023 13:53:54