الطاقة:ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول (بترا)- ارتفعت اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي اعلنتها اليوم الاثنين سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من كانون الأول سعراً بلغ 754.5 دولار للطن، مقارنة بـ 719.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 792.8 دولار للطن، مقابل 757.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 697.5 دولار إلى 718.1 للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 764.6 إلى 787.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 420.3 إلى 434.1 دولار للطن بنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، ليصبح 79.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 75.3 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.
--(بترا)
م ف/م ق/ح أ
25/12/2023 13:22:57
MENAFN25122023000117011021ID1107655699
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