الطاقة:ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا)- ارتفعت اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي اعلنتها اليوم الاثنين سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من كانون الأول سعراً بلغ 754.5 دولار للطن، مقارنة بـ 719.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 792.8 دولار للطن، مقابل 757.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 697.5 دولار إلى 718.1 للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 764.6 إلى 787.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.

كما ارتفع سعر زيت الوقود من 420.3 إلى 434.1 دولار للطن بنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، ليصبح 79.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 75.3 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.

--(بترا)

م ف/م ق/ح أ

25/12/2023 13:22:57