Tuesday, 26 December 2023 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة:ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

12/25/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا)- ارتفعت اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي اعلنتها اليوم الاثنين سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من كانون الأول سعراً بلغ 754.5 دولار للطن، مقارنة بـ 719.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 792.8 دولار للطن، مقابل 757.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 697.5 دولار إلى 718.1 للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 764.6 إلى 787.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 420.3 إلى 434.1 دولار للطن بنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، ليصبح 79.8 دولار للبرميل، مقارنة بـ 75.3 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.
--(بترا)
م ف/م ق/ح أ
25/12/2023 13:22:57

MENAFN25122023000117011021ID1107655699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث