الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 30 مواطنا فلسطينيا ، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات متفاوتة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.
وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات نابلس، وجنين، وطوباس، والخليل، وأريحا، والقدس .
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
25/12/2023 12:26:11
MENAFN25122023000117011021ID1107655698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.