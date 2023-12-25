الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 30 مواطنا فلسطينيا ، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات متفاوتة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات نابلس، وجنين، وطوباس، والخليل، وأريحا، والقدس .

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

25/12/2023 12:26:11