خبراء يدعون للمحافظة على الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني..ضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

بدوره، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد علي القريوتي، أن أهم ما يمكن الحديث عنه في المؤشرات الاقتصادية في هذه المرحلة بالذات، عاملين؛ أولهما الميزان التجاري الذي يعكس التجارة الخارجية في الأردن من الصادرات والواردات، وثانيهما الناتج المحلي الإجمالي ومؤشراته.

وأضاف، أن انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة مليار دينار في العشرة أشهر الماضية من 2023، يؤكد أن الأردن استطاع أن يعظم الاعتماد على الذات وترجيح دفة الصادرات، وسيكون له أثر مباشر على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بشكل أكبر جنبا إلى جنب مع استقطاب المزيد منها بفعل الصادرات.

وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 9 بالمئة، ليصل إلى 8.142 مليار دينار، مقارنة بـ 8.948 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال "حين النظر إلى التصنيف السلعي للصادرات والواردات التي ساهمت بالأرقام والنسب، نجد حقيقة مهمة وهي أن سلة السلع الأردنية وعلى الرغم من الانخفاض النسبي بقيمة الصادرات الكلية بواقع 2 بالمئة، الا أن تنوع الصادرات وأهمها المنتج الأردني والمواد المصنعة الأردنية استطاعت أن تمتص التراجع الكبير في صادرات البوتاس والفوسفات والأسمدة والالبسة وهذه تخص في معظمها الصادرات المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة، في حين نمت صادرات المملكة من مستحضرات الصيدلة والمواد المصدرة المختلفة والحلي والمجوهرات".

ولفت إلى أنه في جانب المستوردات هناك مؤشر مهم بالانخفاض وهو تراجع مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته، وهذا يؤكد التحول الإيجابي لمصادر الطاقة البديلة وأهمها الطاقة النظيفة يضاف لها الانخفاض المتذبذب في أسعار المشتقات النفطية.

وأضاف القريوتي على ذلك انخفاض المستوردات من الحبوب ما يعطي مؤشراً مهما على الرغم من تذبذب الأسعار هو أن هناك بدائل، ويشير لأهمية المخزون الغذائي القائم لهذه السلع والذي ساعد في التحكم بأسعار الشراء واختيار الوقت المناسب للشراء أو زيادة المخزون الغذائي الاستراتيجي.

وانخفضت مستوردات المملكة منذ بداية 2023 وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بوتيرة متسارعة، بنسبة 6.0 بالمئة، لتصل إلى 15.606 مليار، مقارنة بـ 16.594 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة، منذ بداية العام الحالي لنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بنسبة 46 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح، أن الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا بواقع 2.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2022، وأن غالبية القطاعات الإنتاجية سجلت نموا خلال الربع الثاني من عام 2023، منها القطاع الزراعي والصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات، والتجارة، والمالية والتأمين وخدمات الاعمال، والخدمات الاجتماعية.

وقال، إن هذا النمو "يشير إلى أن الأردن استطاع ومن خلال قوة وصلابة اقتصاده الوطني، والسياسة المالية والنقدية التي يقودها البنك المركزي من النجاح في تسجيل معدل تضخم بلغ 2.31 بالمئة، وهو من أقل معدلات التضخم في العالم.

واضاف هناك دولا عظمى تتمنى أن تصل لهذه النسبة واستخدمت الكثير من الأدوات المجحفة لتخفيض التضخم لديها وأهمها سعر الفائدة الذي ارتفع منذ بداية عام 2022 للا?ن 11 مرة وبأثر تراكمي بلغ 5 بالمئة، تضاف إلى الأعباء المالية على الدول المقترضة والقطاعات الاقتصادية والأفراد، ومع ذلك لم تصل هذه الدول إلى نسبة التضخم المنخفضة التي وصل إليها اليها الأردن.

وتابع أن الأردن وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي محليا في إنتاج بعض السلع الغذائية، ومثال ذلك الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، يضاف إلى ذلك اكتفاء شبه ذاتي من بعض الصناعات مثل المعلبات وغيرها.

وذكر القريوتي عددا من الإضاءات الإيجابية والتي سجلت في تقديرات موازنة عام 2024، منها توقع نسبة نمو 2.7 بالمئة وللعامين التاليين 3 بالمئة لكل منهما، ومعدل تضخم عند حاجز 2.6 بالمئة، ينخفض الى 2.5 بالمئة للعامين القادمين، وأن 90 بالمئة، من النفقات الجارية ستغطى من الإيرادات المحلية.

وأكد أن الأردن بقطاعاته الاقتصادية المختلفة وأهمها الإنتاجية والتي تخلق تنمية مباشرة جنبا الى جنب مع القطاعات الأخرى المساندة مثل قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات التجارية والخدمية، اثبت قدرته على الوقوف في وجه الصعاب الاقتصادية الدولية والجيوسياسية وتحديات سلاسل الامداد والتزويد.

وبين أن القطاعات الاقتصادية هذه تمتلك المقومات المختلفة وتحتاج دائما إلى الممكنات التي تساعدها على البقاء والنمو وتعظيم الاعتماد على الذات وحماية المستثمر المحلي بكل الأدوات التي تضمن بقاءه واستمرارية أعماله فهو خط الدفاع الأول وهو الجاذب للاستثمار الأجنبي على حد سواء حين نتحدث عن الاستثمار ومقوماته.

ودعا لمواصلة العمل لتسهيل فتح الأسواق الجديدة باستمرار للمنتجات الأردنية التي تصل الى أكثر من 140 سوقا عالميا وتنتج ما يزيد على 1500 سلعة مختلفة يجب أن يكون أولوية دائمة لدى صانعي القرار.

وأكد القريوتي أن سلة السلع الأردنية بمنتجاتها المختلفة هي من لعبت دورا أساسيا في تخفيض العجز في الميزان التجاري وامتصاص التراجع الكبير في سلع أخرى مؤثرة، وقادت الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ونمو متوازن في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المدرسة قي قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، وكان من أهم تبعاتها الاخلال بسلاسل الإمداد والتزويد العالمية، ومع عجز العرض التهبت الأسعار وتصاعدت بشكل متزايد منذرةً بمشكلة تضخم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما دفع الدول ومن ضمنها الأردن في إيجاد حلول للتخفيف من حدة التهديد القادم.

وأضافت أن البنك المركزي، اتخذ إجراءات حصيفة نجح عبرها بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، فانتهج سياسة انكماشية تدريجية لكبح جماح التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكميا على فترات بين آذار 2022 وأيار 2023 بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحفاظ على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار.

وبينت أن البنك المركزي ساهم بالحفاظ على مستوى رأسمال وسيولة ضمن الحدود المطلوبة والآمنة للقطاع المصرفي"، موضحة أن هذه الاجراءات التي بدأت منذ عام 2022، كان لها دورا معنويا في التهدئة من وتيرة التضخم وضبطه ضمن معدلات معتدلة نسبيا خلال 2023.

وأقترحت الدكتورة البشايرة أهمية الالتزام الرسمي باستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير ديناميكية أكبر أمام القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي المولد لفرص العمل، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

--(بترا)

و ر/ ع ن/م ق/ح أ

25/12/2023 12:24:54