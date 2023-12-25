أحمد سعد وبهاء سلطان يطرحان كله فالصو بمشاركة إسعاد يونس

MENAFN - Youm7) اجتمع الثنائى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو "، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمقرر طرحه بدور العرض 4 يناير المقبل ينافس في موسم منتصف العام.

أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان..

وتقول كلمات أغنية "كله فالصو".

وتستقبل دور العرض السينمائية المختلفة فى 4 يناير المقبل فيلم "عصابة عظيمة" الذى تعود به النجمة إسعاد يونس إلى السينما بقوة بعد غياب، وبدأت الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية حملات دعائية وتشويقية خاصة بالفيلم، فضلاً عن طرح بوسترات فردية لأبطال العمل.

وظهر خلال البوسترات الفردية لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول،

وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.