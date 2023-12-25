وسط حضور جماهيري.. إشادة بـحكايات تاء مربوطة على مسرح الهوسابير

MENAFN - Youm7) لاقى العرض المسرحي "حكايات تاء مربوطة" إشادة كبيرة من الحضور عقب مشاهدته على مسرح الهوسابير، والذي يقدم حكايات مستلهمة من الواقع على لسان شخصيات نسائية يحكين عن تجاربهن الحياتية والعاطفية، ويتضمن 10 حكايات مختلفة.

حازم الصواف مخرج حكايات تاء مربوطة

العمل المسرحي من تأليف وإخراج الفنان حازم الصواف، بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة والمواهب التمثيلية من أعضاء فرقة " ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء " حازم رأفت، سماح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدى إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، كنزى أحمد، عدنان زكى، شيماء مجدى، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار المشاركين كضيف شرف منهم الفنان رضا إدريس والزميل جمال عبد الناصر، وآية نبيل.

ابطال حكايات تاء مربوطة

نجوم العرض تألقوا في تجسيد أدوارهم، إذ جسد كل منهم عدة داور داخل الحكايات المختلفة، واتسم العرض بسرعة الإيقاع، والتركيز الشديد على القضية محور القصة في إطار درامي إجتماعي.

جمال عبد الناصر في مسرحية حكايات تاء مربوطة

تدور الحكايات حول قصص مختلفة منها الخيانة الزوجية، واجبار الفتاة على الزواج، وجحود الأبناء، وحق الفتاة في اختيار شريك حياتها، وغيرها من الموضوعات التي تفاعل معها الجمهور.

مسرحية حكايات تاء مربوطة

ويقدم الزميل جمال عبد الناصر في المسرحية شخصية مذيع برنامج من برامج قضايا المرأة علي السوشيال ميديا يناقش من خلاله أهم القضايا والهموم التي تواجه المرأة في كل المراحل العمرية لها والتغيرات الاجتماعية التي تطرأ عليها، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع المصري والعربي .

رضا ادريس وجمال عبد الناصر يحيان الجمهور في حكايات تاء مربوطة تفاصيل مسرحية حكيات تاء مربوطة

وحرص مخرج العمل في نهاية العرض على توجيه الشكر إلى الفنان رضا إدريس الذي عبر بدوره عن سعادته بمساندة الوجوه الجديدة، كما وجه الشكر إلى جمال عبد الناصر لدعمه العمل





احدى قصص حكايات تاء مربوطةرضا إدريس في مشهد من حكايات تاء مربوطة



