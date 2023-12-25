انتهاء تصوير مسلسل العودة لـ شريف سلامة بالتزامن مع عرضه على Dmc

MENAFN - Youm7) انتهى النجم شريف سلامة، من تصوير آخر مشاهد مسلسله "العودة " الذى يعرض حاليًا على شاشة dmc، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث إن المسلسل تدور أحداثه في فلك الصعيد ، وانتهى التصوير بالتزامن مع عرضه على شاشة dmc.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.