هدايا يحبها برج الجدي.. المجوهرات والأجهزة الإلكترونية أبرزها

MENAFN - Youm7) برج الجدي من الأبراج العملية التي تمتلك قدرا كبيرا من التفكير والخطط الجيدة، لذا يفضل مولود الجدي أن تكون الهدايا المفضلة لديه مدروسة وذات قيمة يمكن أن يستفد منها في المستقبل، لذا تواصل "اليوم السابع" مع مايا ناجي خبيرة الأبراج لمعرفة أبراج الهدايا التي يفضلها مولود برج الجدي.

هدايا





هدايا يفضلها مولود برج الجدي الأجهزة الإلكترونية

يمكن أن يفضل مولود برج الجدي الهدايا ذات معني

ويمكن استخدامها فيما بعد فهولا يحب أن يخزن الهدايا من أجل الزنية ولكنه يفضل استخدامها، لذا يفضل صانع القهوة، أواللاب توب، أو بعض الأدوات التي يمكن استخدامها في حياته.

أدوات المطبخ

يفضل برج الجدي أن يقدم له أداوت مطبخ لكونها شخصية عاشقة للطبخ وصنع الحلويات، لذا فهو يعشق هذا النوع من الهدايا ويقدرها بشكل كبير جدًا.

تناول الطعام



يفضل أن يكون بعض الهدايا مثلا تناول الطعام مع شريك حياته من أكثر السلوكيات التي تعجبه ويجعلها شيء مميز بينهم، ويقبل بالهدايا من هذا النوع.

منتجات العناية بالبشرة

برج الجدي من الأبراج التي تجيد العناية الشخصية، لذا يفضل أن تكون الهدايا مندرجة تحت نوع معين من أدوات الاسكين كيرالخاصة بالعناية بالبشرة .

المجوهرات

المجوهرات من الهدايا التي يفضلها برج الجدي فأحيانا تعشق أنثي الجدي بعض الأشياء اللامعة، فهي تحب التفاخر والظهور في شكل أنيق وجيد ومميز.

أدوات مكتب



أدوات المكتب من الهدايا التي بفضلها برج الجدي في حياته، أيضًا يفضل الساعات ذات قيمة عالية وشكل مميز

هدايا برج الجدي