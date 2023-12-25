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خطوط الضحك.. اعرفى أسبابها وإزاى تخفيها

12/25/2023 2:22:16 PM
(MENAFN- Youm7) تعرف خطوط الضحك أيضًا
بخطوط الابتسامة ، وهي عبارة عن خطوط وتجاعيد تمتد من جوانب الأنف إلى زوايا الفم، وتظهر عند الابتسامة، وهي أمر طبيعي مع التقدم في السن، لذلك تعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها وفقًا لموقع "instyle".



خطوط الضحك أسباب خطوط الضحك

خطوط الضحك هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، ويؤدي انخفاض ترطيب الجلد مع التقدم في السن إلى ظهور تلك الخطوط والتجاعيد بشكل واضح، كما أنها تحدث بسبب عوامل وراثية، ومن أسبابها أيضًا النظام الغذائي وتغييرات الوزن والتدخين وأضرار أشعة الشمس.


خطوط الضحك كيفية منع خطوط الضحك

بما أن خطوط الضحك هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة إلا أن من الممكن منعها قبل ظهورها، فالعوامل التي تسبب الشيخوخة هي التعرض لأشعة الشمس والتدخين وسوء التغذية، لذلك يجب عليك وضع واقي الشمس وعدم التدخين والحفاظ على نظام غذائي متوازن لمنع خطوط الضحك من الظهور.


خطوط الضحك علاج خطوط الضحك من المنزل

التزم بروتين منسق للعناية ببشرتك ويحتوي على المكونات الصحيحة فذلك يحدث فرقاً شاسعاً، عليك باستخدام المكونات التي تعزز الكولاجين حيث يساعد ذلك على تحسين نسيج البشرة وتقليل ظهور الخطوط والتجاعيد، كما تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين C على حماية البشرة من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة كما أنها تدعم إنتاج الكولاجين، وأخيراً يجب عليك ارتداء واقي الشمس.







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