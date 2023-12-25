خطوط الضحك.. اعرفى أسبابها وإزاى تخفيها

(MENAFN
- Youm7) تعرف خطوط الضحك أيضًا
بخطوط الابتسامة ، وهي عبارة عن خطوط وتجاعيد تمتد من جوانب الأنف إلى زوايا الفم، وتظهر عند الابتسامة، وهي أمر طبيعي مع التقدم في السن، لذلك تعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها وفقًا لموقع "instyle".
خطوط الضحك أسباب خطوط الضحك
خطوط الضحك هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، ويؤدي انخفاض ترطيب الجلد مع التقدم في السن إلى ظهور تلك الخطوط والتجاعيد بشكل واضح، كما أنها تحدث بسبب عوامل وراثية، ومن أسبابها أيضًا النظام الغذائي وتغييرات الوزن والتدخين وأضرار أشعة الشمس.
خطوط الضحك كيفية منع خطوط الضحك
بما أن خطوط الضحك هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة إلا أن من الممكن منعها قبل ظهورها، فالعوامل التي تسبب الشيخوخة هي التعرض لأشعة الشمس والتدخين وسوء التغذية، لذلك يجب عليك وضع واقي الشمس وعدم التدخين والحفاظ على نظام غذائي متوازن لمنع خطوط الضحك من الظهور.
خطوط الضحك علاج خطوط الضحك من المنزل
التزم بروتين منسق للعناية ببشرتك ويحتوي على المكونات الصحيحة فذلك يحدث فرقاً شاسعاً، عليك باستخدام المكونات التي تعزز الكولاجين حيث يساعد ذلك على تحسين نسيج البشرة وتقليل ظهور الخطوط والتجاعيد، كما تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين C على حماية البشرة من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة كما أنها تدعم إنتاج الكولاجين، وأخيراً يجب عليك ارتداء واقي الشمس.
MENAFN25122023000132011024ID1107655690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.