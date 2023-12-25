أرفف معلقة وخزائن خلف المرآة.. حيل ونصائح لتوسيع الحمام الصغير

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- Youm7) الأماكن ذات المساحات الصغيرة قد تشعرك بالطاقة السلبية خاصة إذا كان حمام المنزل ، هناك بعض من النصائح التي تساعد على الخروج من هذا الشعور السيئ، إليكِ سيدتى بعض الأفكار لتوسيع الحمام وجعل أماكن التخزين متعددة فيه واستغلال المساحة بشكل مثالي، وفقًا لما نشره موقع" Apartmenttherap
للحمامات الصغيرة إضافة خزائن جدارية
يمكنك تثبيت خزائن على الحوائط لتوفير مساحة تخزين إضافية للمناشف والمستلزمات الصحية ومنتجات العناية الشخصية. يمكنك استخدام أبواب الخزائن لتخزين الأشياء التي ترغبين في إخفائها.
رفوف عائمة
يمكنكِ تثبيت رفوف عائمة فوق حوض الحمام أو بجانبه لعرض الديكورات الجميلة أو تخزين الأشياء الصغيرة مثل الشموع أو الزهور.
تحويل المساحات الخالية
استغلال المساحات الخالية مثل الجدران الفارغة أو الزوايا بإضافة رفوف أو خزائن صغيرة . ويمكنكِ استخدام هذه المساحات لتخزين الأدوات الصغيرة أو الأغراض الشخصية.
الأرفف الشمالية
قومى بتثبيت أرفف على الجدران الجانبية لحوض الحمام لتخزين مناشف الاستحمام ومنتجات العناية الشخصية. يمكن أن تكون الأرفف مفتوحة أو مغلقة بأبواب لتوفير مزيد من الخصوصية.
خزائن تحت الحوض
يمكنكِ استغلال المساحة تحت حوض الحمام عن طريق تركيب خزائن أو أدراج لتخزين المناشف أو مستلزمات الحمام الأخرى. يمكن أن تكون هذه الخزائن مدمجة مع الحوض أو مستقلة عنه.
حمام صغير رفوف معلقة
قومى بتثبيت رفوف معلقة على الأبواب أو الجدران لتعليق المناشف أو المنتجات الصغيرة مثل فرش الأسنان أو الصابون. هذه الرفوف توفر مساحة تخزين إضافية دون الحاجة إلى مساحة أرضية.
خزائن مرآة
قومى بتثبيت خزائن مرآة فوق حوض الحمام لتوفير مساحة تخزين إضافية لمنتجات العناية الشخصية والأدوات الصغيرة. يمكن أن تكون هذه الخزائن مزودة بأرفف قابلة للتعديل لتناسب احتياجاتك.
الحوض ذو الوظائف المتعددة
يمكنكِ اختيار حوض حمام يحتوي على أدراج أو خزائن مدمجة لتوفير مساحة تخزين إضافية. هذا يمكن أن يكون مفيدًا خاصة إذا كان لديك مساحة محدودة في الحمام.
تخزين عمودي
استغلي المساحة العمودية في الحمام من خلال تثبيت رفوف أو خزائن عمودية تصل إلى السقف. يمكنكِ استخدام هذه المساحة لتخزين الأدوات والمنتجات الكبيرة مثل الشامبو ومنظفات الحمام.
الأدراج المدمجة
قومى بتثبيت أدراج مدمجة تحت الحوض أو الحمام لتخزين العناصر الصغيرة مثل المساحيق ومنتجات التجميل. يمكن أن تكون هذه الأدراج قابلة للسحب لسهولة الوصول إليها وتنظيمها.
الجدران العائمة
قومى بتركيب جدران عائمة معلقة على الحوائط لتوفير مساحة لتعليق المناشف والمنتجات الحمامية الأخرى. يمكنكِ استخدام الكروات أو الشماعات لتعليق الأشياء وتوفير مزيد من المساحة على الأرض.
الأرفف الزجاجية
استخدم أرفف زجاجية لإضافة لمسة أنيقة إلى الحمام وتوفير مساحة تخزين إضافية. يمكن استخدام الأرفف الزجاجية لعرض الديكورات الزجاجية أو تخزين العناصر الصغيرة.
الحوض العميق المدمج
اختراي حوضًا عميقًا يحتوي على مساحة تخزين داخلية كبيرة. يمكن استغلال هذه المساحة لتخزين العناصر الكبيرة مثل المناشف الكبيرة ومستلزمات الاستحمام.
تنظيم الأدوات
استخدم حواجز تنظيمية أو صواني لتنظيم الأدوات والمنتجات على سطح الحمام. يمكنك تقسيم المساحة إلى قسم صغير لكل فئة من المنتجات لتسهيل الوصول إليها وتنظيمها.
تذكري أن اختيار الأفكار التي تناسب احتياجاتك ومساحة حمامك الحالية يعتمد على الأولويات الشخصية والتصميم المفضل لديك. قومى بتقييم المساحة المتاحة واستشري مصمم داخلي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحسين استغلال المساحة بشكل فعال.
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