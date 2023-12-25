أرفف معلقة وخزائن خلف المرآة.. حيل ونصائح لتوسيع الحمام الصغير

MENAFN - Youm7) الأماكن ذات المساحات الصغيرة قد تشعرك بالطاقة السلبية خاصة إذا كان حمام المنزل ، هناك بعض من النصائح التي تساعد على الخروج من هذا الشعور السيئ، إليكِ سيدتى بعض الأفكار لتوسيع الحمام وجعل أماكن التخزين متعددة فيه واستغلال المساحة بشكل مثالي، وفقًا لما نشره موقع" Apartmenttherap

للحمامات الصغيرة إضافة خزائن جدارية

يمكنك تثبيت خزائن على الحوائط لتوفير مساحة تخزين إضافية للمناشف والمستلزمات الصحية ومنتجات العناية الشخصية. يمكنك استخدام أبواب الخزائن لتخزين الأشياء التي ترغبين في إخفائها.

رفوف عائمة

يمكنكِ تثبيت رفوف عائمة فوق حوض الحمام أو بجانبه لعرض الديكورات الجميلة أو تخزين الأشياء الصغيرة مثل الشموع أو الزهور.

تحويل المساحات الخالية

استغلال المساحات الخالية مثل الجدران الفارغة أو الزوايا بإضافة رفوف أو خزائن صغيرة . ويمكنكِ استخدام هذه المساحات لتخزين الأدوات الصغيرة أو الأغراض الشخصية.

الأرفف الشمالية

قومى بتثبيت أرفف على الجدران الجانبية لحوض الحمام لتخزين مناشف الاستحمام ومنتجات العناية الشخصية. يمكن أن تكون الأرفف مفتوحة أو مغلقة بأبواب لتوفير مزيد من الخصوصية.

خزائن تحت الحوض

يمكنكِ استغلال المساحة تحت حوض الحمام عن طريق تركيب خزائن أو أدراج لتخزين المناشف أو مستلزمات الحمام الأخرى. يمكن أن تكون هذه الخزائن مدمجة مع الحوض أو مستقلة عنه.

حمام صغير رفوف معلقة

قومى بتثبيت رفوف معلقة على الأبواب أو الجدران لتعليق المناشف أو المنتجات الصغيرة مثل فرش الأسنان أو الصابون. هذه الرفوف توفر مساحة تخزين إضافية دون الحاجة إلى مساحة أرضية.

خزائن مرآة



قومى بتثبيت خزائن مرآة فوق حوض الحمام لتوفير مساحة تخزين إضافية لمنتجات العناية الشخصية والأدوات الصغيرة. يمكن أن تكون هذه الخزائن مزودة بأرفف قابلة للتعديل لتناسب احتياجاتك.

الحوض ذو الوظائف المتعددة

يمكنكِ اختيار حوض حمام يحتوي على أدراج أو خزائن مدمجة لتوفير مساحة تخزين إضافية. هذا يمكن أن يكون مفيدًا خاصة إذا كان لديك مساحة محدودة في الحمام.

تخزين عمودي

استغلي المساحة العمودية في الحمام من خلال تثبيت رفوف أو خزائن عمودية تصل إلى السقف. يمكنكِ استخدام هذه المساحة لتخزين الأدوات والمنتجات الكبيرة مثل الشامبو ومنظفات الحمام.

الأدراج المدمجة

قومى بتثبيت أدراج مدمجة تحت الحوض أو الحمام لتخزين العناصر الصغيرة مثل المساحيق ومنتجات التجميل. يمكن أن تكون هذه الأدراج قابلة للسحب لسهولة الوصول إليها وتنظيمها.

الجدران العائمة



قومى بتركيب جدران عائمة معلقة على الحوائط لتوفير مساحة لتعليق المناشف والمنتجات الحمامية الأخرى. يمكنكِ استخدام الكروات أو الشماعات لتعليق الأشياء وتوفير مزيد من المساحة على الأرض.

الأرفف الزجاجية



استخدم أرفف زجاجية لإضافة لمسة أنيقة إلى الحمام وتوفير مساحة تخزين إضافية. يمكن استخدام الأرفف الزجاجية لعرض الديكورات الزجاجية أو تخزين العناصر الصغيرة.

الحوض العميق المدمج



اختراي حوضًا عميقًا يحتوي على مساحة تخزين داخلية كبيرة. يمكن استغلال هذه المساحة لتخزين العناصر الكبيرة مثل المناشف الكبيرة ومستلزمات الاستحمام.

تنظيم الأدوات

استخدم حواجز تنظيمية أو صواني لتنظيم الأدوات والمنتجات على سطح الحمام. يمكنك تقسيم المساحة إلى قسم صغير لكل فئة من المنتجات لتسهيل الوصول إليها وتنظيمها.

تذكري أن اختيار الأفكار التي تناسب احتياجاتك ومساحة حمامك الحالية يعتمد على الأولويات الشخصية والتصميم المفضل لديك. قومى بتقييم المساحة المتاحة واستشري مصمم داخلي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحسين استغلال المساحة بشكل فعال.