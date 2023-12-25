عيشة المليونيرات.. من رحلات الفضاء للبيانو 4 أنواع هدايا مفضلة بين الأثرياء

MENAFN - Youm7) المال والسترات والعطور، والهاتف الذكي هي من بين أكثر الهدايا شعبية في الولايات المتحدة في الكريسماس هذا العام، وفقًا لدراسة أجرتها Statista مؤخرًا، ولكن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بهدايا الأثرياء.

موقع "بيزنيس انسايدر" الأمريكي تواصل مع مؤسسة شركة للتصميم الفاخر توفر هدايا مخصصة للعملاء ليستكشف أنواع الهدايا المفضلة بين الأثرياء.

وقالت مؤسسة الشركة إن أهم ما يميز هدايا الأثرياء أنها ليس لها ميزانية على الإطلاق، وأن هذا الأمر يفتح مساحة واسعة للخيال ويزيد من فرص أن تكون الهدية غير متوقعة على الإطلاق. وأضافت أن غالبية هدايا الأثرياء في عيد الميلاد تركز على الرفاهية والسفر، وتنوعت الهدايا إلى هدايا ممتعة وغريبة ومنها:

رحلات إلى الفضاء

رحلات للفضاء تعد من أغرب الهدايا التي يمكن أن يمنحها شخصا إلى آخر، ولكن فعلها المليارديرجيف بيزوس وريتشارد برانسون، والتي تصل تكلفة رحلة الصعود فقط إلى الفضاء أكثر من 450 ألف دولار، ولكن في المقابل هي إجازة غير عادية على الإطلاق.



رحلات الفضاء حقائب اليد الفاخرة

كانت الهدية الأكثر اختلافا وتنوعا هي حقيبة هيرميس بيركين وهي من أغلى أنواع حقائب اليد في العالم وسعرها يبدأ من 900 ألف دولار، وهذه يقدمها أحد الأثرياء ويدعي تشيسترفيلد لزوجته كل عام، وأخرى مصنوعة من جلد التمساح بتكلفة تصل إلى 750 ألف دولار.

حقيبة هيرميس بيركين البيانو

من الهدايا الممتعة والتي تثير الإعجاب هي هدايا البيانو لشخص يحب العزف، على الرغم من أن تكلفة البيانو تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ألف دولار، إلى أن خبراء الثروة يعطون اهتماما جديدا بإعطاء آلات البيانو كهدية إلى من يحبون الموسيقي.

هدية البيانو السفر

من أبرز الهدايا التي يقوم بها الأثرياء هي تجارب السفر وخاصة التي تعتمد على أجواء الطبيعية، وأشهر مما يميز الأثرياء في سفرهم هو الاعتماد على ركوب الدرجات وتصل تكلفة الجولة بالدراجة بسعر 5999 ألف دولارا، بالإضافة إلى سترة الوقاية من الرياح، ومعدات الدراجة.

رحلات السفر



