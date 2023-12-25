عيشة المليونيرات.. من رحلات الفضاء للبيانو 4 أنواع هدايا مفضلة بين الأثرياء

(MENAFN
- Youm7) المال والسترات والعطور، والهاتف الذكي هي من بين أكثر الهدايا شعبية في الولايات المتحدة في الكريسماس هذا العام، وفقًا لدراسة أجرتها Statista مؤخرًا، ولكن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بهدايا الأثرياء.
موقع "بيزنيس انسايدر" الأمريكي تواصل مع مؤسسة شركة للتصميم الفاخر توفر هدايا مخصصة للعملاء ليستكشف أنواع الهدايا المفضلة بين الأثرياء.
وقالت مؤسسة الشركة إن أهم ما يميز هدايا الأثرياء أنها ليس لها ميزانية على الإطلاق، وأن هذا الأمر يفتح مساحة واسعة للخيال ويزيد من فرص أن تكون الهدية غير متوقعة على الإطلاق. وأضافت أن غالبية هدايا الأثرياء في عيد الميلاد تركز على الرفاهية والسفر، وتنوعت الهدايا إلى هدايا ممتعة وغريبة ومنها:
رحلات إلى الفضاء
رحلات للفضاء تعد من أغرب الهدايا التي يمكن أن يمنحها شخصا إلى آخر، ولكن فعلها المليارديرجيف بيزوس وريتشارد برانسون، والتي تصل تكلفة رحلة الصعود فقط إلى الفضاء أكثر من 450 ألف دولار، ولكن في المقابل هي إجازة غير عادية على الإطلاق.
رحلات الفضاء حقائب اليد الفاخرة
كانت الهدية الأكثر اختلافا وتنوعا هي حقيبة هيرميس بيركين وهي من أغلى أنواع حقائب اليد في العالم وسعرها يبدأ من 900 ألف دولار، وهذه يقدمها أحد الأثرياء ويدعي تشيسترفيلد لزوجته كل عام، وأخرى مصنوعة من جلد التمساح بتكلفة تصل إلى 750 ألف دولار.
حقيبة هيرميس بيركين البيانو
من الهدايا الممتعة والتي تثير الإعجاب هي هدايا البيانو لشخص يحب العزف، على الرغم من أن تكلفة البيانو تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ألف دولار، إلى أن خبراء الثروة يعطون اهتماما جديدا بإعطاء آلات البيانو كهدية إلى من يحبون الموسيقي.
هدية البيانو السفر
من أبرز الهدايا التي يقوم بها الأثرياء هي تجارب السفر وخاصة التي تعتمد على أجواء الطبيعية، وأشهر مما يميز الأثرياء في سفرهم هو الاعتماد على ركوب الدرجات وتصل تكلفة الجولة بالدراجة بسعر 5999 ألف دولارا، بالإضافة إلى سترة الوقاية من الرياح، ومعدات الدراجة.
رحلات السفر
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