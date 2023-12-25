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أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-12-2023

12/25/2023 2:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصري خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للزيوت والصابون، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمشروعات الصناعية والهندسية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.



البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.28%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.85%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.9 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 24226 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 29253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7691 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 6276 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1479 نقطة.



وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 3150 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وركاز القابضة للاستثمارات المالية 3.6 مليون سهم، 1800 سهم، 2 سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات اودن للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 800 ألف سهم، 6444 سهم، 2310 سهم، 13 سهم، على الترتيب.





فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 20 ألف سهم، 59 سهم، 9040 سهم، 400 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، 31 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي شركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 472 سهم، 6053 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 3500 سهم.



صفقات

أعلنت شركة مينا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم المتوكل على الله جمعة محمد عدد 260 ألف سهم بسعر 1.143 جنيه بقيمة إجمالية 297.2 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.6% إل 10.003%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جلوبال انفستمنت لتداول الأوراق المالية.



وأعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء المساهم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي-مصر عدد 2.3 مليون سهم بسعر 4.56 جنيه بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.98% إلى 6.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.



كما أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية-أصول عدد 150 ألف سهم بسعر 0.474 جنيه بقيمة إجمالية 71.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 32.99% إلى 33.08%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.





بيراميزا

قالت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إن الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت على بيع عدد 321.4 ألف سهم من أسهم شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية مملوكة لشركة بيراميزا بالقيمة الاسمية 100 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 32.1 مليون جنيه، مع الإحاطة أن إجمالي قيمة التكلفة الأسهم 29.3 مليون جنيه، كما وافقت على شراء 7 قطع أراضي بالكيلو 6 طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أعضاء مجلس الإدارة وآخرين بمساحة 53673 متر مربع بإجمالي قيمة 75 مليون جنيه بسعر 1399.95 جنيه للمتر.



كما وافقت الجمعية العامة، على بيع 270 ألف سهم من أسهم شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل حشيش، والمملوكة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية إلى شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل حشيش (أسهم خزينة) بقيمة 100 جنيه للسهم.



جولدن كوست

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن لجنة التظلمات أصدرت قرارًا رقم (51) لسنة 2023 والمقام من بعض مساهمي شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ضد الهيئة لإلغاء التصديق على محضر الاجتماع، إل قبول التظلم شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يشمل الجمعية وما صدر عنها من قرارات.














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