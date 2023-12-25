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وزير السياحة والآثار يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

12/25/2023 2:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة والوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بها، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، حيث رافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وريهام سمير معاون الوزير للسياحة الخارجية، والأستاذ أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم، وعمرو جزارين رئيس مجلس الادارة التنفيذي بشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة.







واستهل وزير السياحة والآثار جولته بتفقد بوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، والتي ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة الأثرية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن عملية ومسار الدخول من هذه البوابات التي من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها خلال الربع الثاني من
عام 2024، بما يضمن تحسين التجربة السياحية بالمنطقة وتوفير ما يستحقه الزائرين من تجربة سياحية متميزة.



وتم الاستقرار واعتماد بشكل مبدئي على مسارات الدخول من هذه البوابات وجاري التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.



كما تمت مناقشة كل الرؤي والمقترحات بشأن عملية تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة والطاقة الاستيعابية المقدرة لساحات الانتظار المخصصة لها والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بما يضمن استيعابها للحافلات خلال أوقات الذروة بالموسم السياحي.









وحرص الوزير على تفقد مسار الزيارة بالمنطقة والقيام بالتجربة السياحية التي سيقوم بها الزائرين منذ دخول المنطقة من البوابات الجديدة على طريق الفيوم وركوب الحافلات الكهربائية لنقل الزائرين بين المحطات المختلفة لمسار الزيارة وما بها من خدمات سياحية،
للوقوف على أرض الواقع للشكل العام للتجربة السياحية بالمنطقة والتأكد من مدى كفاءتها وسهولتها ومن أنها توفر كافة سبل الراحة للزائرين وتعطي الزائر السائح ما وعد به من خدمات.



وتتضمن منظومة الحافلات الكهربائية وجود 7 محطات رئيسية للزيارة، مزودة بخدمات متكاملة للزائرين، وساحة انتظار للسيارات والحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ووجود ساحة انتظار بمحطة مركز الزوار والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري المنطقة، حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، من خلال تلك الحافلات والسيارات، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مرورًا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما ٤ قبل العودة لمركز الزوار.



كما وجه الوزير خلال الجولة، إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي من أصحاب الخيال والجمال في مشروع التطوير وتوفير مكان لهم، لضمان عدم الإضرار بدخلهم المادي، وبما يعمل على تشجيعهم على الانخراط في منظومة المشروع، كما كلف بعقد اجتماع، أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة المخطط العام لمنطقة التريض التي ستخصص لوقوف الجمالة والخيالة بالمنطقة الأثرية والخطة التنفيذية لتطويرها.



كما حرص الوزير في جولته على تفقد منطقة المطاعم والكافيتريات بمحطة خوفو للإطمئنان على كيفية سير العمل وما تقدمه من خدمات للزائرين، كما التقى مع عدد من العاملين بها، حيث استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل في مجال السياحة وتحسين التجربة السياحية بالمنطقة بما يضمن زيادة الأعداد السياحية بالمنطقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم.







وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يشتمل على مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.



كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.














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