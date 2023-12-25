موجز اقتصاد اليوم الإثنين 25-12-2023.. أسباب تذبذب أسعار الذهب

MENAFN - Youm7) نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 25-12-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تذبذب أسعار الذهب وأسبابه التي أوضحتها الشعبة العامة للذهب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار نعرضها وفقا لما يلي:





الشعبة العامة للذهب توضح أسباب تذبذب الأسعار في الأسواق





أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هانى ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى فى صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.





أتوبيس النصر للسيارات يبدأ العمل تجريبيًا بالعاصمة الإدارية.. صور





في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي وتنفيذا لاتفاق التعاون بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام، قامت شركة النصر لصناعة السيارات بتسليم أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة لشركة "اكتا ".





صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بتداولات 2.7 مليار جنيه





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.





الغرف التجارية تبحث مع وفد ليبى فرص مساهمة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا





بحث أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص التعاون بين الجانبين ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.





البنك المركزى: طفرة بتمويلات المشروعات متناهية الصغر بأكثر من 78مليار جنيه





شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.





شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها





كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض أسعار البصل الأبيض 50 % في الأسواق للمستهلكين، حيث يباع سعر الكيلو حاليًا بين 18 إلى 20 جنيها في الأسواق مقابل مستويات 35 و40 جنيها مستهلك خلال الأسبوعين الماضيين.





وزير البترول: معدلات تحويل السيارات للغاز فى ازدياد مستمر بسبب التيسيرات الجديدة





عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات

للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.