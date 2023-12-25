أهم إرشادات التعامل مع الغاز الطبيعى فى المنزل.. فيديو

MENAFN - Youm7) قال المهندس عبد المولى محمد علىمدير إدارة مناطق بدر والعاصمة الإدارية بشركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول، إن قطاع البترول نجح فى تحقيق معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بكافة قرى ومدن الجمهوريةخلال الفترة الماضيةطبقا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وأضاف المهندس عبد المولى محمد على، أن هناك عدد من الارشادات والتعليمات للتعامل مع استخدامات الغاز الطبيعى بالمنزل وذلك لضمان أمان استخدام الأجهزة "البوتاجاز أو السخان" وتضمنت الإرشات الأتى..





1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.





2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.





3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.





4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.





5- لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز أو السخان.





6- لا تجعل سهولة استخدام الغاز وتوافره سببا فى زيادة الاستهلاك.





7 - مراقبة عمليات الطهى منعا للخطر الذى قد ينشأ نتيجة غليان الطعام وانسكابه وبالتالى انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.







8- ضبط درجة الحرارة فى السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.





7- الكشف والصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر ويوفر الأمان.





8- ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأى توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة فى أعمال توصيل الغاز.



