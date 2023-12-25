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أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية تسجل 3200 جنيه للجرام لأول مرة

12/25/2023 2:21:56 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر مساء
اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 بعد ارتفاع بحولي 50 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيه وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.



الشعبة العامة للذهب توضح أسباب تحرك الأسعار



أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفي في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية .



وجاء البيان علي النحو التالي
"نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير الي توقف الأسواق عن تجارة الذهب و توقف الإعلان عن الاسعار.



وأكدت الشعبة، أنه لا توقف في تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار في الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.














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