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هيئة الكتاب تستقبل الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي الـ55

12/25/2023 2:21:52 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال
الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55، لعام 2024، حتى يوم 10 يناير المقبل
2024.


وتأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: «النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل»، بالإضافة إلى مجالين
للشباب تحت سن 35 عامًا هما: «النقد الأدبي- العلوم الإنسانية»، فضلًا عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي:


. جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

. جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

. جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

. جائزة أفضل كتاب في الفنون "مجال السينما فرع السيناريو": وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون.

. جائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

. جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

وتتمثل الشروط والقواعد العامة للتقدم للجوائز فيما يأتي:

. أن يكون العمل طبعة أولى.

. أن يكون المؤلف مصري الجنسية.












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