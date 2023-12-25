التنسيق الحضاري يدرج اسم محمد علوى باشا في مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم محمد علوى باشا، "رائد طب الرمد في مصر" في مشروع حكاية شارع، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال، حيث تم وضع لافته تحمل اسمه على مدخل الشارع الذى يحمل اسمه.

ولد دكتور محمد علوي بالقاهرة في عام 1847، وقد تلقى تعليمه في مصر، حتى التحق بمدرسة طب قصر العيني وتخرج فيها عام 1875، ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال دراساته في طب العيون.

وهناك برع في الدراسة وتفوق فيها، فكتب عدة أبحاث في طب العيون، منها بحث عن (أنسجة الملتحمة في القرنية عن الحيوانات الفقارية)، ونظرًا للنتائج المبهرة التي توصل إليها في أبحاثه، منحته فرنسا ميدالية مونبلييه، وعين رئيسًا لعيادة أمراض العيون بجامعة مونبلييه، وبعد أن قضى فترة بفرنسا عاد ثانية إلى مصر.

بعد عودة الدكتور محمد علوي إلى مصر أصبح مدرسًا لأمراض العيون بمدرسة طب قصر العيني عام 1863.

بالإضافة إلى ذلك كان الدكتور محمد علوي باشا أحد ثلاثة أصروا على تخليد ذكرى الزعيم مصطفى كامل باشا عن طريق إقامة تمثال له في الميدان المعروف الآن باسمه، وليس هذا كل شيء بل كان الدكتور أيضا من أعضاء الجمعية التشريعية ومجلس المعارف الأعلى.