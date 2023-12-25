بيع لوحة المصرية حاملة المياه للمستشرق النمساوى لودفيج دويتش.. اعرف ثمنها

MENAFN - Youm7) باعت دار بونهامز ، للمزادات العالمية،في مزاد "المستشرقين"، العديد من اللوحات الفنية، والتي منها لوحة "الفتاة المصرية ناقلة مياة" للفنان النمساوى لودفيج دويتش(1855-1935)، وتم بيعها بثمن 14.080 الف جنيه إسترلينى.

لوحة المصرية حاملة المياه

الفنان

لودفيج دويتش، رسام مستشرق نمساوي مقيم في باريس، ولد لعائلة يهودية مرموقة، كان والده ممولاً وأحد رجال البلاط الامبراطوري النمساوي، درس في أكاديمية الفنون الجميلة النمساوية (1872-1875)، ثم في عام 1878،أنتقل إلى باريس وأصبح مغرماً بفكرة الاستشراق.

وسبق طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية، فى لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية واليونانية القديمة، للبيع، فى مزاد يحمل عنوان "أنتيكات"، ومن بين القطع الأثرية التي عرضت للبيع، "غطاء جرة كانوبية من الفخار المصري

وثلاثة تماثيل أوشابتى من الخزف المصرى" يقدر ثمنه بـ 2,816 جنيه إسترلينى.

ومن بين القطع الاثرية المعروضة أيضا للبيع،

تمثال مصري مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"

ويأتي التمثال وإيزيس جالسة على العرش، وقدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.

وتعتبر إيزيس إلهة رئيسة في الديانة المصرية القديمة والتي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني وذكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة (2686-2181 ق.م) كإحدى الشخصيات الرئيسة في أسطورة أوزوريس، إذ قامت بإحياء زوجها الملك الإلهي المذبوح أوزوريس، كما أنجبت وريثه حورس وقامت بحمايته.