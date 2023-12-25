تعرف على خريطة المعارض العربية خلال الفترة المقبلة

MENAFN - Youm7) تنظم العديد من البلدان العربية، فعاليات معارض الكتب الدولية خلال عام 2024، ومن هنا سوف نستعرض أبرز المعارض التي سوف تقام وفقا للخريطة الدولية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يقام معرض القاهرة الدولى للكتاب، يوم 24 يناير وينتهى يوم 6 فبراير المقبل وقد أعلنت

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عن اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55

معرض تونس الدولى

يقام يوم 19 ابريل وينتهى يوم 28 من الشهر نفسه ويشتمل برنامج هذه الفعالية، التى تعد من ضمن أبرز الفعاليات الثقافية ومن أهم معارض الكتب فى القارة الأفريقية، على جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية، وتدير المعرض هيئة مديرة، تسندها هيئة استشارية موسّعة تتركبّ من شخصيات ثقافية، ومهنيين، وهياكل ممثلة للمبدعين، والوزارات المعنيّة بالقطاع.

وأثث المعرض فعالياته بأكثر من 100 نشاط موجه للكبار، مقابل 300 نشاط استفاد منهم الأطفال واليافعون، كما هيأت وزارة الشؤون الثقافية جناحها لاحتضان الأيام الثقافية الدولية، وقد خصصتها لتسليط الضوء على ثقافات دول فلسطين، سلطنة عمان والجزائر والثقافة الفرونكفونية وفنزويلا وليبيا وسوريا وروسيا وإيطاليا.كما انفتحت الدورة الماضية على الجهات من خلال استضافة 6 ولايات (المهدية - تطاوين - القصرين- جندوبة - منوبة - زغوان)، وكان حضور هذه الجهات لافتا ومميّزا من خلال مجموعة من تلاميذها ومبدعيها من كتّاب وشعراء أثّثوا جلسات أدبية وقراءات شعرية وورشات عمل استقطبت الحضور، وتحدثوا خلالها عن تجاربهم الإبداعية في مجال الكتاب والنشر والإبداع. معرض أبو ظبى

ينطلق معرض أبوظبى الدولى للكتاب، يوم 29 ابريل و ينتهى يوم 5 مايو المقبل وقد تمكن المعرض، منذ افتتاحه قبل 29 عاماً

من تحقيق سمعة عالمية مرموقة كحدث ثقافي وتجاري يحتذى به في المنطقة.

يشكل المعرض جزءاً من الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى وجهة رئيسية في عالم النشر وقد أقيمت الدورة الأولى من المعرض عام 1981 قبل أن تتحول إلى مناسبة سنوية ثابتة في عام 1993، إذ انتقل مكان المعرض إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب كل عام أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية، كما تقام الفعاليات والأحداث بمشاركة أهم دور النشر العالمية، مما يساهم في تطوير قطاع النشر ويفتح أمام الناشرين المحليين والعرب آفاقاً جديدة واعدة.

ويتضمن المعرض برامج فكرية وثقافية وعروض فنية.