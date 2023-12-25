تعرف على خريطة المعارض العربية خلال الفترة المقبلة

(MENAFN
- Youm7) تنظم العديد من البلدان العربية، فعاليات معارض الكتب الدولية خلال عام 2024، ومن هنا سوف نستعرض أبرز المعارض التي سوف تقام وفقا للخريطة الدولية.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
يقام معرض القاهرة الدولى للكتاب، يوم 24 يناير وينتهى يوم 6 فبراير المقبل وقد أعلنت
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عن اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.
وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55
معرض تونس الدولى
يقام يوم 19 ابريل وينتهى يوم 28 من الشهر نفسه ويشتمل برنامج هذه الفعالية، التى تعد من ضمن أبرز الفعاليات الثقافية ومن أهم معارض الكتب فى القارة الأفريقية، على جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية، وتدير المعرض هيئة مديرة، تسندها هيئة استشارية موسّعة تتركبّ من شخصيات ثقافية، ومهنيين، وهياكل ممثلة للمبدعين، والوزارات المعنيّة بالقطاع.
وأثث المعرض فعالياته بأكثر من 100 نشاط موجه للكبار، مقابل 300 نشاط استفاد منهم الأطفال واليافعون، كما هيأت وزارة الشؤون الثقافية جناحها لاحتضان الأيام الثقافية الدولية، وقد خصصتها لتسليط الضوء على ثقافات دول فلسطين، سلطنة عمان والجزائر والثقافة الفرونكفونية وفنزويلا وليبيا وسوريا وروسيا وإيطاليا.
كما انفتحت الدورة الماضية على الجهات من خلال استضافة 6 ولايات (المهدية - تطاوين - القصرين- جندوبة - منوبة - زغوان)، وكان حضور هذه الجهات لافتا ومميّزا من خلال مجموعة من تلاميذها ومبدعيها من كتّاب وشعراء أثّثوا جلسات أدبية وقراءات شعرية وورشات عمل استقطبت الحضور، وتحدثوا خلالها عن تجاربهم الإبداعية في مجال الكتاب والنشر والإبداع. معرض أبو ظبى
ينطلق معرض أبوظبى الدولى للكتاب، يوم 29 ابريل و ينتهى يوم 5 مايو المقبل وقد تمكن المعرض، منذ افتتاحه قبل 29 عاماً
من تحقيق سمعة عالمية مرموقة كحدث ثقافي وتجاري يحتذى به في المنطقة.
يشكل المعرض جزءاً من الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى وجهة رئيسية في عالم النشر وقد أقيمت الدورة الأولى من المعرض عام 1981 قبل أن تتحول إلى مناسبة سنوية ثابتة في عام 1993، إذ انتقل مكان المعرض إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب كل عام أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية، كما تقام الفعاليات والأحداث بمشاركة أهم دور النشر العالمية، مما يساهم في تطوير قطاع النشر ويفتح أمام الناشرين المحليين والعرب آفاقاً جديدة واعدة.
ويتضمن المعرض برامج فكرية وثقافية وعروض فنية.
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