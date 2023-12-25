أشهر توقف فى الحرب العالمية الأولى.. هل سمعت عن هدنة عيد الميلاد؟

(MENAFN
- Youm7) بعد منتصف ليل عيد الميلاد مباشرة، توقفت غالبية القوات الألمانية المشاركة في الحرب العالمية الأول عن إطلاق نيران بنادقها ومدفعيتها وبدأت في غناء ترانيم عيد الميلاد، في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر من عام 1914.
وفي نقاط معينة على طول الجبهتين الشرقية والغربية، سمع جنود روسيا وفرنسا وبريطانيا فرقًا غنائية تنضم إلى الألمان في غنائها المبهج، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
مع فجر الأول، خرج العديد من الجنود الألمان من خنادقهم واقتربوا من خطوط الحلفاء عبر المنطقة الحرام، وهم يهتفون "عيد ميلاد سعيد" باللغات الأصلية لأعدائهم.
في البداية، خشي جنود الحلفاء أن تكون هذه خدعة، لكن عندما رأوا الألمان غير مسلحين، خرجوا من خنادقهم وصافحوا جنود العدو.
تبادل الرجال هدايا السجائر وحلوى البرقوق وغنوا الترانيم والأغاني، بل كانت هناك حالة موثقة لجنود من الجانبين المتعارضين يلعبون لعبة كرة قدم جيدة.
جاء ما يسمى بهدنة عيد الميلاد لعام 1914 بعد خمسة أشهر فقط من اندلاع الحرب في أوروبا، وكانت واحدة من آخر الأمثلة على فكرة الفروسية التي عفا عليها الزمن بين الأعداء في الحرب.
MENAFN25122023000132011024ID1107655677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.