أشهر توقف فى الحرب العالمية الأولى.. هل سمعت عن هدنة عيد الميلاد؟

MENAFN - Youm7) بعد منتصف ليل عيد الميلاد مباشرة، توقفت غالبية القوات الألمانية المشاركة في الحرب العالمية الأول عن إطلاق نيران بنادقها ومدفعيتها وبدأت في غناء ترانيم عيد الميلاد، في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر من عام 1914.

وفي نقاط معينة على طول الجبهتين الشرقية والغربية، سمع جنود روسيا وفرنسا وبريطانيا فرقًا غنائية تنضم إلى الألمان في غنائها المبهج، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

مع فجر الأول، خرج العديد من الجنود الألمان من خنادقهم واقتربوا من خطوط الحلفاء عبر المنطقة الحرام، وهم يهتفون "عيد ميلاد سعيد" باللغات الأصلية لأعدائهم.

في البداية، خشي جنود الحلفاء أن تكون هذه خدعة، لكن عندما رأوا الألمان غير مسلحين، خرجوا من خنادقهم وصافحوا جنود العدو.



تبادل الرجال هدايا السجائر وحلوى البرقوق وغنوا الترانيم والأغاني، بل كانت هناك حالة موثقة لجنود من الجانبين المتعارضين يلعبون لعبة كرة قدم جيدة.

جاء ما يسمى بهدنة عيد الميلاد لعام 1914 بعد خمسة أشهر فقط من اندلاع الحرب في أوروبا، وكانت واحدة من آخر الأمثلة على فكرة الفروسية التي عفا عليها الزمن بين الأعداء في الحرب.



