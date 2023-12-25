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مايكروسوفت تبدأ اختبار GPT-4 Turbo داخل Bing Chat.. هل تلقيت التحديث

12/25/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت مايكروسوفت في طرح GPT-5 Turbo الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إلى جانب دعم المكونات الإضافية لـBing Chat وMicrosoft Copilot، حيث يتم الآن طرح الميزة لعدد قليل من المختبرين في النسخة التجريبية على أساس عشوائي.



ومن المتوقع أن يتم طرحه على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة أو نحو ذلك، وبصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أيضًا أن تقوم مايكروسوفت بإضافة مترجم Code Interpreter محدث إلى Bing Chat لجعله أكثر قدرة على التعامل مع الاستعلامات والبرمجة المعقدة.



ومن المهم ملاحظة أن GPT-4 متاح أيضًا للمشتركين المدفوعين في ChatGPT، ومع ذلك، فإن الميزة متاحة مجانًا مع Bing Chat أو Copilot ويستفيد المستخدمون من الإمكانات المحسنة لنموذج اللغة الجديد من OpenAI.



وأفاد WindowsLatest أنه على الرغم من تكامل GPT-4 Turbo الجديد، فإن Bing Chat يتلقى المكالمة بناءً على الاستعلام حول ما إذا كان سيتم استخدام نموذج اللغة المتقدم الجديد أو الالتزام بالنموذج الأقدم تلقائيًا. لا توجد طريقة لتعيين Bing Chat يدويًا على الوضع الافتراضي في GPT-4 Turbo.



ومع ذلك، فإن الطرح عشوائي تمامًا ولم تكشف Microsoft عن أي تفاصيل معينة حول الحسابات أو المناطق ما إذا كانت الميزة ستتوفر أولاً، وأيضًا، يقول التقرير أن هذا اختبار A/B، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الحصول على هذه الميزة في Bing Chat أو Copilot الخاص به.



إذا كنت تريد التحقق مما إذا كنت قد تلقيت GPT-4 Turbo في Bing Chat في Edge أو Chrome أم لا، فافتح مصدر الصفحة، والآن، استخدم ميزة البحث في الصفحة للبحث عن الكود "dlgpt4t"، وإذا رأيت هذا الرمز في الصفحة المصدر، فقد تلقيت GPT-4 Turbo في Bing Chat. وإلا فإن الميزة غير متاحة لحسابك.



وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لتحميل صورة ومطالبته بشرح المشاعر، وإذا كان تطبيق Bing يمكنه القيام بذلك نيابةً عنك، فقد تلقى نموذج Open AI الجديد.
















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