رسميًا.. Apple Watch Series 9 وurtla 2 غير متوفرتين فى الولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) مع بدء إغلاق متاجر Apple في جميع أنحاء الولايات المتحدة لهذا اليوم، يدخل وقف مبيعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 حيز التنفيذ رسميًا، حيث قامت شركة Apple بإزالة ساعات Apple Watch الرائدة من متجرها عبر الإنترنت يوم الخميس، والآن تتم إزالتها أيضًا من متاجر Apple Stores، وفقاً لموقع 9to5mac.

يأتي حظر مبيعات Apple Watch كجزء من نزاع طويل الأمد حول براءات الاختراع بين شركة Apple وشركة الأجهزة الطبية Masimo قضت لجنة التجارة الدولية في أكتوبر بأن مستشعر الأكسجين في الدم في Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 ينتهك براءتي اختراع من Masimo.

وبعد قرار لجنة التجارة الدولية، تم إرسال القضية إلى إدارة بايدن لفترة مراجعة رئاسية مدتها 60 يومًا، خلال ذلك، يمكن للرئيس بايدن استخدام حق النقض ضد الحكم، لكنه اختار حتى الآن عدم التحرك، وتنتهي فترة المراجعة الرئاسية رسميًا بعد 25 ديسمبر، لذلك لا يزال من الممكن أن يختار الرئيس بايدن التدخل واستخدام حق النقض ضد قرار مركز التجارة الدولية في اللحظة الأخيرة.

وبعد 25 ديسمبر، سيتم منع شركة Apple من استيراد أو بيع Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 في الولايات المتحدة، واتخذت شركة Apple قرارًا بإزالة الأجهزة من موقعها على الويب في 21 ديسمبر ومن متاجر Apple بعد اليوم كجزء من جهودها للامتثال "الوقائي" لحكم لجنة التجارة الدولية.

قالت شركة Apple إنها "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وفي الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل أخرى حول المدة التي ستظل فيها Apple Watch غير متاحة في الولايات المتحدة.