دراسة توضح سبب تغير المناخ المميت الذي حدث منذ ملايين السنين

MENAFN - Youm7) يكشف بحث جديد عن أن التاريخ الجيولوجي للأرض مرتبط بالحركات الفلكية، وليس فقط باطن الكوكب، وخلص فريق من العلماء إلى أن ذلك حدث على مدى 260 مليون سنة الماضية وأدى إلى انقراض جماعي للحياة خلال هذه الفترات كان سببه في المقام الأول الانفجارات البركانية الهائلة والأزمات البيئية الناتجة عنها، وفقاً لموقع scitechdaily.

ويظهر تحليلها، في مجلة Earth-Science Reviews، أن هذه الانفجارات أطلقت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما أدى إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة المسببة للاحتباس الحراري وتسبب في ظروف شبه مميتة أو مميتة لكوكبنا.

الدورات الفلكية ومناخ الأرض

ويضيف الباحثون بشكل ملحوظ أن هذه الظواهر - التي تحدث كل 26 إلى 33 مليون سنة - تزامنت مع تغيرات حرجة في مدار الكوكب في النظام الشمسي تتبع نفس الأنماط الدورية.

يقول مايكل رامبينو، الأستاذ في قسم العلوم بجامعة نيويورك: "إن العمليات الجيولوجية للأرض، التي اعتبرت منذ فترة طويلة أنها تحدد بشكل صارم من خلال الأحداث التي تحدث داخل الكوكب، قد يتم التحكم فيها من خلال الدورات الفلكية في النظام الشمسي ومجرة درب التبانة".

حذر الباحثون، ومن بينهم كين كالديرا من معهد كارنيجي للعلوم، وسيديليا رودريجيز، عالمة الجيولوجيا في كلية بارنارد، من أن استنتاجاتهم ليس لها أي تأثير على تغير المناخ في القرنين العشرين والحادي والعشرين، والذي أظهر العلماء أنه مدفوع بالنشاط البشري، حدثت نبضات الانفجارات البركانية المدروسة آخر مرة منذ حوالي 16 مليون سنة.

ومع ذلك، يضيفون أن التحليل يدعم مع ذلك التأثير الراسخ لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ظاهرة الاحتباس الحراري.

الانفجارات البركانية والظواهر الجيولوجية

ركز العلماء على ثورانات البازلت الفيضية القارية (CFB) - وهي أكبر ثورات بركانية للحمم البركانية على الأرض، حيث تغطي التدفقات ما يقرب من نصف مليون ميل مربع - وغيرها من الأحداث الجيولوجية الكبرى على مدار الـ 260 مليون سنة الماضية، وشملت هذه أحداث نقص الأكسجين في المحيطات - وهي الفترات التي استنفدت فيها محيطات الأرض الأكسجين، مما أدى إلى تكوين مياه سامة - بالإضافة إلى نبضات المناخ الحرارية المفرطة، أو الارتفاع السريع في درجات الحرارة العالمية، وما ينتج عن ذلك من فترات انقراض جماعي للحياة البحرية وغير البحرية.

ووجدوا أن ثورات بركان CFB تتزامن في كثير من الأحيان مع هذه الظواهر الجيولوجية القاتلة الأخرى، مما يسلط الضوء على التأثير الأكبر للنشاط البركاني،و تتجلى العلاقة مع علم الفلك من خلال القواسم المشتركة بين الدورات المنتظمة التي تمتد لملايين السنين من البراكين والمناخ القاسي مع الدورات المعروفة لمدار الأرض في نظامنا الشمسي وفي مجرة درب التبانة.

وجد الباحثون أن الاتفاق بين الدورتين الجيولوجية والفيزيائية الفلكية قريب جدًا من أن يكون مجرد حدث صدفة، ويضيفون أن السؤال الرئيسي المتبقي هو تحديد كيفية تأثير الحركات الفلكية للكوكب على المحركات الجيولوجية الداخلية للأرض.