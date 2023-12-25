Tuesday, 26 December 2023 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواليد 2000 لا يحترمون فيس بوك.. تعرف على أكثر مواقع التواصل ثقة لدى جيل Z

12/25/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Youm7) من بين جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، يحتل موقع YouTube الصدارة بين جيل Z البالغين، وفقًا لاستطلاع حديث.



وفي يوليو، قام موقع Business Insider، بالتعاون مع YouGov، باستطلاع آراء أكثر من 1800 أمريكي على مدى خمسة أجيال، وكان أكثر من 600 مشارك جزءًا من الجيل Z، الذين تم تعريفهم على أنهم أشخاص ولدوا بين عامي 1997 و2012، وقد استطلعت BI فقط أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.



وتم طرح سؤال واحد على هؤلاء الأشخاص البالغين من جيل Z حول تصوراتهم حول مصداقية العديد من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، واحتل موقع YouTube المرتبة الأولى، حيث وصفه 59% من جيل Z الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا بأنه جدير بالثقة إلى حد ما أو جدًا، فيما وجد 28٪ فقط من الأشخاص أنها غير جديرة بالثقة إلى حد ما أو غير جديرة بالثقة على الإطلاق.



وجاء في المرتبة الثانية موقع إنستغرام، الذي أثبت أنه مثير للخلاف إلى حد ما: فقد حصل على 40% من أصوات الجيل Z في الجدارة بالثقة - ولكن أيضًا 45% في عدم الجدارة بالثقة. (من بين المشاركين، قال 15% أنهم لم يقرروا بعد).

أما المنصة التي حصلت على النصيب الأكبر من الأشخاص الذين قالوا إنها غير جديرة بالثقة؟ فيسبوك، حيث وصفه 60% من الجيل Z البالغين بأنه غير جدير بالثقة إلى حد ما أو على الإطلاق، فقط 28% من الجيل Z وصفوها بأنها جديرة بالثقة.



وجاء بعد ذلك تطبيق TikTok مباشرة، حيث اعتبره 57% من السكان أنه غير جدير بالثقة، وقد كان أداء TikTok أفضل قليلاً من Facebook في تصنيف الجدير بالثقة، حيث قال 30% من الجيل Z أن TikTok كان جديرًا بالثقة إلى حد ما أو جدًا.


وليس من الصعب أن نتخيل سبب تصنيف بعض المنصات الأخرى في القائمة تحت موقع YouTube من حيث الجدارة بالثقة، وقد نجح فيسبوك في التغلب على نصيبه العادل من الخلافات، ناهيك عن أن العديد من جيل Z لا يستخدمون فيسبوك في البداية.



وفي الوقت نفسه، أصبح X، المعروف سابقًا باسم Twitter، مثيرًا للجدل بشكل متزايد منذ أن اشترى Elon Musk الموقع في عام 2022.



وخضعت TikTok، التي تعتبر واحدة من منصات الجيل Z الأكثر استخدامًا، للكثير من التدقيق حيث أثار المشرعون مخاوف أمنية بشأن الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، والتي يقع مقرها الرئيسي في الصين.












MENAFN25122023000132011024ID1107655673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث