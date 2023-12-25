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سبيس إكس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإطلاق صواريخ فالكون سنويًا

12/25/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Youm7) تجاوزت سبيس إكس رقمها القياسي السنوي الحالي البالغ 60 عملية إطلاق في سبتمبر، ولكن يبدو أنها لن تحقق هدفها الطموح لهذا العام، المتمثل في تحقيق 100 عملية إطلاق لصاروخ فالكون بحلول 31 ديسمبر.



في فترة الـ 12 شهرًا الأكثر ازدحامًا لشركة سبيس إكس منذ إطلاق أول صاروخ فالكون في عام 2010، حققت حتى الآن 90 رحلة باستخدام صاروخها فالكون 9 وأربع مهمات باستخدام صاروخ Falcon Heavy، والذي يتكون أساسًا من ثلاث معززات فالكون 9 مرتبطة معًا.



قبل نهاية العام، تخطط سبيس إكس لإطلاق مهمة أخرى لصاروخ فالكون هيفي ومهمتين أخريين لـ فالكون 9، مما يرفع إجمالي عدد رحلات فالكون إلى 97،
إذا كنت تريد القيام بمهمات ستارشيب أيضًا، فقد فشلت كلتاهما،
بعد وقت قصير من الإطلاق، ثم يرتفع المجموع إلى 99 عملية إقلاع أكملتها سبيس إكس في عام 2023.



وقطعت شركة سبيس إكس شوطًا طويلًا منذ إطلاقها الأول لصاروخ فالكون قبل 13 عامًا، حيث كان هدف الشركة دائمًا هو تصميم نظام رحلات فضائية قادر على هبوط المعزز الذي يبلغ طوله 41.2 مترًا في وضع مستقيم على الأرض أو على بارجة عائمة حتى يتمكن من إعادة استخدام المكون في مهام متعددة.



وحققت شركة سبيس إكس أول هبوط معزز ناجح لها في عام 2015، وفي هذه الأيام نجحت في هبوط جميع صواريخ فالكون تقريبًا بعد وقت قصير من إطلاقها.



في يوم السبت، قامت مهمة فالكون 9 بنشر المزيد من الأقمار الصناعية لنظام ستارلينك للإنترنت من الفضاء التابع لشركة سبيس إكس، مما أدى إلى وصول معزز المرحلة الأولى للمرة التاسعة عشرة وهو رقم قياسي.



وقد مكّن النظام القابل لإعادة الاستخدام الذي طورته شركة سبيس إكس من تقديم معدلات إطلاق تنافسية للغاية، مما فتح المجال أمام المزيد من الشركات والمنظمات الحريصة على إرسال أقمار صناعية صغيرة إلى المدار.



في أحدث مهمة لها يوم الأحد، أطلقت طائرة Falcom 9 قمرًا صناعيًا من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء في كاليفورنيا لصالح جهاز المخابرات الألماني. شاركت سبيس إكس بعض الصور التي توضح المراحل الأولى للمهمة:



بعد عطلة عيد الميلاد القصيرة، سيعود فريق سبيس إكس إلى العمل لإنهاء العام بثلاث عمليات إطلاق، اثنتان تتضمنان فالكون 9 وواحدة باستخدام فالكون هيفي.



لقد كان العام الأكثر ازدحامًا حتى الآن بالنسبة لشركة سبيس إكس، ولكن مع امتلاء تقويم الإطلاق لعام 2024 بسرعة، وتحول التركيز إلى إطلاق صاروخ ستارشيب العملاق إلى المدار، يبدو أن العام المقبل سيكون أكثر ازدحامًا.
















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