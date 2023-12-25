Tuesday, 26 December 2023 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيلينغهام يزاحم هالاند ومبابي على عرش الأغلى في العالم

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد- تضاعفت القيمة السوقية للإنجليزي جود بيلينغهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني بين العامين 2019 و2023، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، في أحدث تقرير له، عن وصول بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي، حيث كان اللاعبات يتربعان على عرش الصدارة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.
وارتفعت قيمة لاعب وسط النادي الملكي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي بمبلغ 150 مليون يورو، حيث قفزت القيمة السوقية للإنجليزي بيلينغهام من 11 مليون يورو في كانون الثاني "يناير" العام 2019 إلى نحو 180 مليون يورو في الشهر نفسه من العام الحالي.
وكانت قيمة بيلينغهام، 11 مليون يورو عندما كان لاعبا في فريق برمنغهام الإنجليزي، ثم ارتفعت إلى 30 مليونا في العام 2020 بعد انضمامه لفريق بروسيا دورتموند الألماني. وفي حزيران (يونيو) من العام الحالي، أعلن ريال مدريد عن ضم جود بيلينغهام، ليقدم اللاعب مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي مع "الميرينغي" وضعته في صدارة قائمة هدافي الليغا بـ13 هدفا.
وسجل بيلينغهام إجمالي 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها بقميص ريال مدريد حتى الآن، منها 13 هدفا وتمريرتان حاسمتان في 16 مباراة بالدوري الإسباني، و4 أهداف و3 تمريرات حاسمة بدوري أبطال أوروبا.
وكان أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي في الثمانينيات برايان روبسون، سلط الضوء على سبب إخفاق محاولات مانشستر يونايتد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام قبل مغادرته إلى ألمانيا في سن الـ17 عاما، حيث ما يزال روبسون يشعر بمرارة كبرى لعدم التعاقد مع الدولي الإنجليزي.
ويقول روبسون إن بيلينغهام "لديه كل شيء، الروح الرياضية واللياقة البدنية والرؤية والمهارة، لا أستطيع أن أخبرك بمدى خيبة الأمل التي شعرت بها عندما لم يوقع لمانشستر يونايتد".
وتابع: "عندما ذهبت لرؤيته في برمنغهام، كنت أعلم أنه سيكون لاعبا كبيرا، التقيت به ووالديه، مارك ودينيس، وبحضور السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لليونايتد، والنجمين السابقين الفرنسي إريك كانتونا والنرويجي أولي غونار سولشاير، فعلنا كل ما في وسعنا من أجل إقناعه بالقدوم، لكنه في النهاية اختار الذهاب إلى بروسيا دورتموند".
وفي العام 2020، طلب سولشاير -المدرب السابق ليونايتد في ذلك الوقت- التوقيع مع بيلينغهام، الذي صنع اسما لنفسه في نادي برمنغهام سيتي رغم صغر سنه (16 عاما)، وبعد تحضير عرض تفصيلي لإقناع بيلينغهام، رتب المدرب النرويجي ومجلس إدارة النادي زيارة لبيلينغهام وعائلته إلى مركز "كارينغتون" التدريبي الخاص باليونايتد، للتعرف بشكل مباشر على نية اللاعب والالتقاء بموكله والوفد المرافق له. وحرصا على نجاح الصفقة، طرح اسم السير فيرغسون للتحدث مع اللاعب، لكن جون مورتو مدير الكرة وقتها في مانشستر يونايتد رفض لقاء فيرغسون مع بيلينغهام، لأنه كان يهدف لتأمين الصفقة ونسبها لنفسه.
وانتقل النجم الشاب من برمنغهام سيتي العام 2020 إلى بروسيا دورتموند الألماني مقابل 30 مليون يورو، والعام 2023 انضم اللاعب إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو، وفي أول 15 مباراة خاضها مع ريال مدريد، سجل بيلنيغهام 14 هدفا ليتفوق على النجمين البرتغالي رونالدو (13 هدافا) والفرنسي زين الدين زيدان (12 هدفا) وبعدد المباريات نفسه.-(وكالات)

MENAFN25122023000072011014ID1107655668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث