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ضعف المنافسة يجبر فيفا على تعديل نظام مونديال الأندية

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- مع رفع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، كأسا خامسة في العام 2023 الاستثنائية للـ"سيتيزنز" والمتمثلة في تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، واصلت الأندية الأوروبية هيمنتها على البطولة العالمية، والتي أصبحت تفتقد إلى روح المنافسة.
ومنذ فوز فريق كورينثيانز البرازيلي على فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف العام 2012، بات عرفا تتويج حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بلقب مونديال الأندية، وكان فوز مانشستر سيتي على فلوميننسي البرازيلي برباعية نظيفة، الفوز رقم 22 تواليا للأندية الأوروبية في المسابقة الدولية.
ويعد غياب المنافسة من أبرز الأسباب التي دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تغيير شكل البطولة انطلاقا من العام 2025، سعيا للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية.
وسيزيد حضور 12 ناديا أوروبيا من المنافسة، لكن هناك مخاطرة بأن تتحول بطولة مصممة لتتويج أفضل ناد في العالم، إلى نسخة مصغرة من دوري أبطال أوروبا كل 4 أعوام، حيث قوبلت سابقا فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم برفض من اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، ما يؤكد أن مسابقة كأس العالم للأندية -التي ستلعب بين 15 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو)- تعني أن نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهر واحد على بداية الموسم الجديد.
ويصر "فيفا"، في المقابل، على توزيع الموارد المالية إلى الأندية الكبيرة في قارات أخرى، لتجنب التدفق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا، ويقول الفرنسي أرسين فينغر رئيس تطوير كرة القدم بالفيفا: "سيكون التأثير الإيجابي للتعديل الجديد على الأندية ضخما، لأنه سيزيد من الموارد للأندية حول العالم للتطور والمنافسة".
وأضاف: "نحن محظوظون في أوروبا، لكن من المهم أن نجعل كرة القدم عالمية حقا، وهذا التعديل يجعل فرصة لأندية أخرى للتقدم، هذا هو الهدف الحقيقي".
وجذب الدوري السعودي النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو -المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات- والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، إلى جانب أسماء لامعة أخرى في الموجة الأولى من التعاقدات.
ورغم أن نادي اتحاد جدة -الذي يلعب له الفرنسي بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو- خسر أمام الأهلي المصري 1-3 بالدور الثاني من مونديال الأندية، لكن مع مشروع تحويل السعودية التي ستحتضن كأس العالم 2034 إلى قوة في عالم كرة القدم، من المتوقع أن تشكل أنديتها تهديدا كبيرا في المنافسة العام 2025.
ولم تكن المدرجات ممتلئة في أول استضافة للسعودية لكأس العالم للأندية، رغم الدعم الجماهيري القوي من جمهوري فلوميننسي والأهلي، كما أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والبرازيلي فرناندو دينيز مدرب فلوميننسي عن إحباطهما من حالة أرضية الملاعب التي استضافت البطولة.
وسرعان ما أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة العالم للفورمولا واحد وبطولات الملاكمة والتنس والغولف، ومن الممكن أن تستضيف السعودية مونديال الأندية العام 2029 أو 2033 استعدادا للحدث الرئيسي لاستضافة كأس العالم 2034، ما دامت تسعى إلى استغلال ثرواتها في كرة القدم.
وسيتغير شكل البطولة المعتمد حاليا على مشاركة 7 فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 ناديا تتوزع على 8 مجموعات تقام على مدار شهر كامل في الولايات المتحدة. وصادق مجلس "فيفا" على النهج المتبع في توزيع المقاعد، حيث اتخذ القرار بناء على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.
وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أن الفرق قسمت إلى 8 مجموعات كل منها مكونة من 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وبداية من دور الـ16، تقام مباراة واحدة، والفائز يتأهل للدور القادم، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وأعلن الاتحاد الدولي عن تصنيف الأندية في مختلف قارات العالم، للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، ووفقا لما نشره "فيفا"، فإنه يمكن للأندية الحصول على مكان في مونديال الأندية 2025 من خلال منافستها الرئيسية للأندية في قارتها بإحدى طريقتين، الأولى هي التتويج كأبطال لقارتها، والثانية من خلال تصنيفهم ويتم اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم في تلك المنافسة.
وكشف تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورت"، أن قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون بمجموع 63 مليون دولار أميركي، وهو تقريبا ضعف الرقم الحالي الذي يصل إلى 28 مليون دولار.-(وكالات)

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