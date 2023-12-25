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مانشستر يونايتد يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات في البوكسينغ داي

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن- تنطلق، اليوم، منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وأستون فيلا عند الساعة 11 مساء في ملعب "أولد ترافورد".
ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على بيرنلي عند الساعة 8:30 مساء في ملعب "تيرف مور"، فيما يستقبل نيوكاسل يونايتد نظيره نوتينغهام فورست على ملعبه "سانت جيمس بارك" عند الساعة 3:30 مساء في مستهل لقاءات الجولة، ويشهد ملعب "فيتاليتي" مواجهة بورنموث وفولهام عند الساعة 6 مساء، فيما يلتقي شيفيلد يونايتد مع لوتون تاون بالتوقيت نفسه في ملعب "برامول لين".
وتستأنف مباريات الجولة، غدا، بإقامة ثلاث مباريات؛ حيث تشهد عند الساعة 10:30 مساء إقامة مواجهتي برينتفورد مع وولفرهامبتون، فيما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس، على أن يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على إيفرتون عند الساعة 11:15 مساء، قبل أن تختتم الجولة بعد غد بإقامة مواجهتي؛ برايتون مع توتنهام، وآرسنال ضد وست هام يونايتد.
ويشهد كل موسم من مواسم كرة القدم الإنجليزية، وتحديدا يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، إقامة مجموعة متعاقبة من الجولات التي تقع جميعها تحت مسمى جولات "البوكسينغ داي"، وتشهد خوض مجموعة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة (أسبوعين)، وعادة ما تكون مؤثرة في مسار المنافسة.
وترتفع نسب الحضور الجماهيري إلى أقصى الدرجة في هذا اليوم مقارنة بباقي جوالات الموسم الإعتيادية، حيث تظهر الجماهير الإنجليزية في الملاعب بمظاهر احتفالية، ويتقمص البعض منهم دور "سانتا كلوز" في أزيائهم وتكسو المظاهر الإحتفالية المدرجات، علما أن هذه الظاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تمتد منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبالعودة الفنية إلى المباريات، يفتقد ليفربول إلى خدمات لاعبين في مركز الظهير الأيسر عقب انضمام اليوناني كوستاس تسيميكاس إلى أندرو روبرتسون في قائمة المصابين، فقد تعرض كوستاس تسيميكاس لإصابة بكسر في "الترقوة"، خلال مباراة ليفربول وأرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله إثر دفعة قوية من بوكايو ساكا، مما أدى إلى اصطدامه بمدربه الألماني يورغن كلوب.
وجاءت إصابة تسيميكاس وسط غياب الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الذي يبتعد عن الملاعب منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب خلع في الكتف تطلب إجراء عملية جراحية.
ويبدو أن الخيار الواقعي الوحيد لحل تلك الأزمة بالنسبة لمدرب ليفربول، قد يسير نحو الاعتماد على قلب الدفاع جو جوميز، الذي كان يتم الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن بدلا من ترينت ألكسندر أرنولد حال إصابة الأخير أو سعيا لإراحته، أما الخيار الثاني فيتمثل في الاستعانة بالظهير الأيسر الشاب لوك تشامبرز والبالغ من العمر 18 عاما، وهو الذي شارك في بعض المباريات ببطولتي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" هذا الموسم، لكن من غير المرجح أن يتم الاعتماد عليه في الفترة الحالية.
وتعليقا على تلك الأزمة، أوضح المدرب الألماني يورغن كلوب: "لا أعرف ما إذا كان سيلعب جو جوميز جميع المباريات أم لا، علينا أن نرى ونتأكد من جاهزيته، سيعود روبرتسون وسيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم يكن لدي الوقت للتفكير في الأمر بعد، لكن الأمر صعب جدا بالنسبة لنا الآن".
من جانبه، فشل مانشستر يونايتد -صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليغ- بتسجيل أي هدف له خلال مبارياته الأربع الأخيرة للمرة الأولى منذ العام 1992، إذ خسر أمام بورنموث وبايرن ميونيخ وتعادل سلبا مع ليفربول وخسر مؤخرا أمام وست هام، كما خسر "الشياطين الحمر" إجمالي 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عطلة عيد الميلاد، للمرة الأولى منذ موسم 1930-1931 عندما حل بالمركز الأخير في جدول الترتيب.
وقال الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه قادر على منافسة الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن "الشياطين الحمر" سيقدم مستواه المعهود عندما يعود لاعبوه الأساسيون من الإصابة.
واضطر المدرب تين هاغ إلى مواجهة سلسلة من الإصابات، إذ يغيب عن التشكيلة كل من؛ كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وماسون ماونت وتيريل مالاسيا وفيكتور ليندلوف وأماد ديالو وهاري كين، وستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد في الدوري من الضغط على المدرب الهولندي خلال مواجهة أستون فيلا، حيث قال في تصريحات صحفية: "علينا إدراك حقيقة أننا لم نحقق الفوز في آخر 4 مباريات كفريق، علينا تحمل المسؤولية، كرة القدم ليست فقط الفوز في المباريات وتسجيل الأهداف، لدينا مشاكل وعانينا كثيرا من الإصابات وأمورا أخرى، لكن اللاعبين الموجودين على أرض الملعب جيدون بشكل كاف لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة".
ويتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، يليه ليفربول وأستون فيلا في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 39 نقطة لكل فريق، ويأتي توتهام رابعا بـ36 نقطة، ومانشستر سيتي خامسا بـ34 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له، ووست هام سادسا بـ30 نقطة ونيوكاسل يونايتد سابعا بـ28 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بـ28 نقطة.-(وكالات)

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