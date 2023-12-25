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ناشئات الفحيص يبحثن عن مشاركة إيجابية بـسلة الشارقة

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- تغادر بعثة فريق نادي شباب الفحيص، فجر اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأهبا للمشاركة في بطولة الشارقة للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تنطلق اليوم في إمارة عجمان وتستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وتشارك في البطولة أندية عريقة تمثل العديد من الدول العربية والأجنبية، أبرزها: الإمارات "الدولة المضيفة" ولبنان وسورية وجورجيا وقطر واليابان وفرنسا والفلبين وإسبانيا وألمانيا وصربيا ومصر، إلى جانب الأردن.
ويدخل الفحيص المعترك الدولي بفريقين للناشئات (أ، ب)، سعيا للمنافسة على لقب البطولة التي تقام بتنظيم من أكاديمية "جام" وانسجاما مع تطلعات رئيس النادي أيمن سماوي في ديمومة المشاركات والاستثمار بفرق الناشئات والسيدات، حيث كان الفحيص أعلن مشاركته، في وقت سابق، بالنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، وسط تطلعاته في الدفاع عن لقبه التاريخي الذي توج به في النسخة الخامسة من البطولة التي أقيمت العام 2020.
ويقول المدير الفني لفريق الفحيص للناشئات عبدالله الجرارعة، في حديثه لـ"الغد": "أنا متحمس لخوض التحدي الأول في مسيرتي كمدرب ببطولة دولية تحظى بهذه المنافسة الكبيرة لنخبة الفرق العالمية، هذه تجربة مهمة للمدرب واللاعبات على حد سواء، للبقاء في أجواء المباريات وتعزيز الخبرات".
وتضم بعثة الفحيص المغادرة للمشاركة في البطولة الدولية، عبدالله الجرارعة مديرا فنيا ومساعده مصطفى أبو شما والإدارية مسك أحمد، إلى جانب 10 لاعبات للفريق الأول، وهن: حلا مخامرة وعزل التلالونة وزينة القراعين وحور القراعين وياسمين خضر ولين دعاس وليليا زيود ونتالي الربضي ودينا فاخوري وسلمى الخريشا.
ويضم الفريق الثاني لشباب الفحيص 11 لاعبة، وهن: زين مخامرة وسلمى أبو شما وزينة كلبونة وماسا قبعين ولور شحادة ولامار دقاق وتالا نابلسي وياسمين فاخوري وكارلا مزاهرة وتيا عبد الحليم وسلمى حجازي.
وكان فريق الفحيص قد نجح، مؤخرا، في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا بقيادة المدرب يوسف أبو بكر، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا، فيما كان فريق نجوم الفحيص بقيادة عبدالله الجرارعة يظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي.

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