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توقيع استضافة الطائرة العربية والاتحاد الأردني يعلن جاهزيته

12/25/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان – وقع الاتحاد الأردني للكرة الطائرة مع الاتحاد العربي، أمس اتفاقية استضافة بطولة الأندية العربية الـ42 أبطال الدوري، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط (فبراير) المقبل.
وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، والتي وقعها عن الاتحاد الأردني نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، والأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، والتي جرت أمس في مقر الاتحاد الأردني بصالة الأميرة سمية، عبر الحلواجي عن شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد الأردني على تعاونها الكبير مع الاتحاد العربي في استضافة هذه البطولة، وما وجده من ترتيبات عالية المستوى عكست الصورة المشرفة التي تتمتع بها الرياضة الأردنية.
وتوقع الحلواجي أن تشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة من الأندية العربية، خصوصا وأن العديد من الأندية أبدت رغبتها في المشاركة، وسيتم تأكيد ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقبيل إغلاق باب التسجيل الذي ينتهي يوم السابع من شهر كانون الثاني(يناير) المقبل.
وبارك قطيشات توقيع الاتفاقية التي تعزز من العلاقة الطيبة التي تجمع بين الاتحادين الأردني والعربي، لافتا إلى أن الاتحاد ومن خلال كوارده الفنية والإدارية قادر على استضافة مثالية لهذه البطولة.
وكان الحلواجي، تفقد المنشآت الرياضية والفنادق كافة، التي ستحتضن منافسات البطولة، حيث خلال الجولة على صالات قصر الرياضة والأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ومدارس التربية الريادية، ومدارس البكالوريا، وجامعة البتراء، على جاهزية هذه الصالات لاستقبال المباريات، وتدريبات الفرق المشاركة، مؤكدا أن الأردن يملك المقومات الفنية والإدارية والكفاءات، التي تؤهله لاستضافة الأشقاء العرب في واحدة من أقوى وأكبر البطولات العربية.
وأكد نائب رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات، جاهزية الاتحاد الأردني لاستقبال الأشقاء العرب في بلدهم الثاني.
وقال قطيشات: "بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل رئيسة الاتحاد، ومنذ إعلان الاتحاد العربي منح الأردن شرف تنظيم البطولة، اتخذ الاتحاد الأردني الترتيبات كافة، سواء أكانت الفنية أو الإدارية، مثلما وجد الدعم الكامل من العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية ورجال الأعمال، الذين لبوا النداء وأبدوا دعمهم الكامل لمساندة الاتحاد الأردني في التصدي لهذا الحدث الرياضي الكبير".
ورافق الحلواجي وقطيشات في الجولة عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة سليمان العساف، وأمين الصندوق يونس العبداللات، ورئيس لجنة الحكام وليد النجار وعضو اللجنة فادي الجزازي، إضافة إلى موظفي الاتحاد.
كما التقى الحلواجي خلال الزيارة، برئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة مدير عام مدارس التربية الريادية الدكتور يوسف داود، بحضور نائب رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني مدير البطولة سليمان العساف، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أمين الصندوق يونس العبداللات.
واعرب داود عن شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد العربي على ثقتهم باختيار الأردن لاستضافة هذا الحدث العربي الكبير، لافتا إلى أن الاتحاد الأردني وبفضل الكوادر الإدارية والفنية التي يملكها قادر على إخراج البطولة بالصورة الطيبة والفنية التي تليق بسمعة الأردن والكرة الطائرة الأردنية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل توجيهات ودعم رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة نائب سموها جهاد قطيشات.
وقدم قطيشات إيجازا عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة العليا، واللجان العاملة، والتي تتوافق مع متطلبات واحتياجات البطولة، مقدرا وقوف المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة بجانب الاتحاد الأردني في احتضان الأشقاء العرب في بلدهم الثاني.

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